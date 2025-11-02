森崎ウィンとSnow Manのメンバー・向井康二がダブル主演をつとめる、日本・タイ共同制作映画『（LOVE SONG）』公式SNSにて、クセの強い紹介の仕方と「タイに来たらいいと思う」という決めゼリフで話題のNipponBoyzを忠実再現した、ショート動画が公開された。

動画：森崎ウィン・向井康二・逢見亮太による「映画『（LOVE SONG）』を観たらいいと思うよ」

■逢見亮太（NipponBoyz）を交えての“再現度高い”紹介動画

今回投稿されたのは、森崎ウィン、向井康二、そしてNipponBoyzの逢見亮太による、映画『（LOVE SONG）』を紹介するショート動画。

本家と同じくかなり近距離な3人の集合ショットにはじまり、向井は森崎演じるソウタを「恋に不器用なやつだね」、森崎は向井演じるカイを「思わせぶりな男だね」と元ネタの世界観にどっぷり浸かりながら、いつも以上にイケメンオーラを放って紹介していく。

そんななか、現地ガイドのルーク役をつとめる逢見亮太に対しては、両サイドでキメ顔を続けるだけで無言を貫いてみせたり、「胸が締めつけられるよ」の後に各々が胸が締めつけられた際の声を出すというシーンでは逢見にだけ「お手洗いは」「あっちです」などと、しっかり笑いどころも生み出す森崎＆向井の抜群のコンビネーションが光る場面も。

元ネタを知れば、より楽しめるショート動画となっているので、ぜひ見比べてみてほしい。