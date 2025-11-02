メロい向井康二「恋に不器用なやつだね」元ネタの世界観を忠実再現！森崎ウィン＆逢見亮太と「タイに来たらいいと思う」
森崎ウィンとSnow Manのメンバー・向井康二がダブル主演をつとめる、日本・タイ共同制作映画『（LOVE SONG）』公式SNSにて、クセの強い紹介の仕方と「タイに来たらいいと思う」という決めゼリフで話題のNipponBoyzを忠実再現した、ショート動画が公開された。
動画：森崎ウィン・向井康二・逢見亮太による「映画『（LOVE SONG）』を観たらいいと思うよ」
■逢見亮太（NipponBoyz）を交えての“再現度高い”紹介動画
今回投稿されたのは、森崎ウィン、向井康二、そしてNipponBoyzの逢見亮太による、映画『（LOVE SONG）』を紹介するショート動画。
本家と同じくかなり近距離な3人の集合ショットにはじまり、向井は森崎演じるソウタを「恋に不器用なやつだね」、森崎は向井演じるカイを「思わせぶりな男だね」と元ネタの世界観にどっぷり浸かりながら、いつも以上にイケメンオーラを放って紹介していく。
そんななか、現地ガイドのルーク役をつとめる逢見亮太に対しては、両サイドでキメ顔を続けるだけで無言を貫いてみせたり、「胸が締めつけられるよ」の後に各々が胸が締めつけられた際の声を出すというシーンでは逢見にだけ「お手洗いは」「あっちです」などと、しっかり笑いどころも生み出す森崎＆向井の抜群のコンビネーションが光る場面も。
元ネタを知れば、より楽しめるショート動画となっているので、ぜひ見比べてみてほしい。