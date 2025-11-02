お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（49）が2日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ダウンタウン松本人志の前で「すべった」と告白した。

真栄田は1日午後の更新で「昨日、久しぶりに松本人志さんの前ですべった」と書き出した。そして「今から上沼恵美子さんに会いに行く。強めの酒でも飲んで行こうかな」と続けた。

真栄田は具体的な状況などは記していないが、松本は1日夜始まった有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」の生配信で24年1月以来、約2年ぶりに復帰したばかり。

そのため真栄田の投稿に対し「DOWNTOWN＋」登場を期待する声も多く「松本さんの前ですべれるのは松本さんの前に立てた人だけですから」「てことはダウンタウンプラス？？」「真栄田さん出たんですね！すべってても観ます 楽しみ！」「ダウンタウンプラスですね！真栄田さん出てるのめっちゃ楽しみです！」「ダウプラ出たんだ！」「嘘ついてる！スリムクラブ真栄田さんが滑ってんのみたことない！」などとさまざまな反響の声が寄せられている。

「DOWNTOWN＋」のコンテンツは公式アプリから登録する有料制で、今後は毎週月曜に過去作品、水曜と金曜にオリジナルコンテンツを公開予定。