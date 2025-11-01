辻ちゃん長女・希空（のあ）、流し前髪×変形ボトムスで美脚チラリ「何でも似合う」「雰囲気変わる」の声【サツコレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/11/01】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。
【写真】辻ちゃん長女、変形ボトムスから美脚チラ見せ
希空は、ボリューム感のある黒のブルゾンにユニークなデザインのボトムスを合わせたモード系ファッションで登場。前髪は横に流し、ナチュラルなメイクをオン。笑顔を封印し、クールな表情で会場中の視線を集めた。
同日、別のステージで見せた“ギャルっぽ”コーディネートとはギャップのある装いにランウェイにネット上では「前髪流すと雰囲気変わる！かっこいい！」「何でも似合うのすごい」「どっちの衣装も可愛い」「美脚」「クールめでかっこいい」「見惚れた」などと反響が上がっている。
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、希空のほか、なごみ、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆希空、ギャップ見せコーデ披露
◆「札幌コレクション2025 A/W」テーマは「ICE MONSTER」
