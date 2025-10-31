『SPY×FAMILY』新キャラ登場！メリンダ役は井上喜久子 “ヨルのママ友”場面カット解禁
テレビアニメ『SPY×FAMILY』（スパイファミリー）Season3（第3期）第42話「ママ友作戦」の場面カットが公開された。公開された場面カットには、ヨルのママ友の姿が描かれている。
【画像】ヨルさんママ友できる！新キャラ登場の『SPY×FAMILY』場面カット
また、新キャラクターも登場し、メリンダ役を井上喜久子が担当する。
『SPY×FAMILY』は、より良き世界のため日々、諜報任務に取り組む凄腕スパイのロイドが主人公で、特殊任務（ミッション）のために引き取った子ども・アーニャは超能力の持ち主、契約結婚を持ちかけた妻・ヨルは殺し屋で、ロイドは任務のために“かりそめの家族”をつくり、ミッションに挑むスパイアクションコメディー。
原作漫画が2019年3月より漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中で、コミックス累計発行部数は3800万部を突破している人気作品。テレビアニメ第1クールが2022年4月から6月、第2クールが10月〜12月に放送され、2023年10月〜12月にシーズン2（第2期）が放送。2023年12月には劇場版も公開され、興収62.6億円を突破する大ヒットとなった。
