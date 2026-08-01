◇MLB ホワイトソックス6-1レイズ(日本時間1日、トロピカーナ・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手が2番ファーストで先発出場し、第2打席で相手を突き放す24号2ランを放ちました。村上選手は、初回の第1打席はセンターフライに倒れますが、2-0とリードした3回1死1塁で迎えた第2打席では、外角のチェンジアップをうまくとらえ、レフトスタンドに飛び込む24号2ランを放ちました。その後、村上選手は第3打席でもセンター前ヒ