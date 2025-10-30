atmos pink×New Balanceが贈る“U204LMMD”が登場♡

「誰にも気づかれなくていい。でも、自分の中にはちゃんと光が差している」。そんな想いを込めた「atmos pink」と「New Balance」のコラボモデル“U204LMMD”が、2025年11月12日(水)に発売されます。フェミニンなピンクを纏いながらも、凛とした強さを感じさせるデザイン。自分らしく前を向きたい女性たちに寄り添う、新しい一足が誕生しました。

ピンクが導く静かな自信。“U204LMMD”の魅力



本モデル“U204LMMD”は、2000年代のランニングシューズをベースにしたハイブリッドデザイン。

軽やかなロープロファイルソールが足元をスマートに見せ、70年代のアウトソールを踏襲したスリムなシルエットが洗練された印象を与えます。

ピンクの柔らかさの中に感じる芯の強さは、まさに「Subtle Flex（サブトル フレックス）」の精神そのもの。日常の中にさりげない自信を添えてくれます。

“今日の自分”に寄り添う。スタイリングの幅広さも魅力



“U204LMMD”は、どんなコーデにもなじむ淡いピンクカラーが特徴。デニムやスウェットなどのカジュアルスタイルにはもちろん、ワンピースやセットアップに合わせても上品な抜け感を演出します。

価格は15,950円（税込）。atmos pink、atmos各店、オンラインショップで展開される限定モデルとして注目を集めています。

履くたびに、今日という一日に優しく光を添えてくれるスニーカーです。

“Subtle Flex”がくれる、あなたらしさへの一歩



“U204LMMD”は、主張しすぎず、それでいて確かな存在感を放つ一足。「誰にも気づかれなくていい。でも、自分の中にはちゃんと光が差している」というメッセージは、まるで小さなエールのよう。

静かな自信を足元に灯して、今日のあなたが少しだけ軽やかに、前へ進めますように。この冬、自分を大切にできる特別な一足として、ぜひチェックしてみてください♡