何かに気を取られて、ついつい今までやっていたことを忘れてしまう。どうやら猫さんにもそんなことがあるようで、まさかすぎる姿が話題になっています。

大きな注目を集めている投稿は、記事執筆時点で3.4万再生を突破し、「ピラティス？ヨガ？」といったコメントが寄せられたほか、3500件を超える高評価がつけられました。

【動画：自分で『おしり掃除』をしていた猫が……】

おしり掃除中にボーっとしたとろろちゃん

TikTokアカウント「tororoちゃん」に投稿されたのは、おしり掃除中に固まってしまった「とろろ」ちゃんの姿。飼い主さんが猫さんの様子を見ると、とろろちゃんはまさかのポーズをしていたといいます。

そのポーズは、右足をピンッと上に上げておしりを見せるようなセクシーポーズだったとのこと。しかも、飼い主さんをジーっと見つめながら、そのポーズを取り続けていたのだとか。長い時は1分以上もそのまま固まっているそうで、飼い主さんも笑ってしまうそうです。

もう…何も…覚えて…にゃい

おしりを掃除していたのに、何をしていたのか忘れて謎のセクシーポーズを取り続けていたというとろろちゃん。こんな面白いポーズをしたまま見つめられたら、笑いをこらえるのは難しいでしょう。

ちなみに飼い主さん曰く、とろろちゃんはいつもおしり掃除中に足を上げ、そのまま掃除していることを忘れちゃうのだとか。足を上げたまま忘れてしまうなんて、あまりにも可愛すぎて反則です…！

とろろちゃんは飲み方も独特

そんなうっかりさんのとろろちゃんですが、実は水の飲み方も独特とのこと。アカウント内の別の投稿では、寝転がりながら容器に入っている水を飲むとろろちゃんの姿を確認できます。

怠惰な姿で水を飲む姿は、まるで二日酔いで眠そうなおじさんのよう。だらけきっているとろろちゃんはとっても可愛らしいですが、こんなポーズでくつろげるのも、飼い主さん宅で安心して暮らせている証拠でしょう。

記事冒頭でご紹介した投稿には「モコモコすぎて挙手してるみたい」「忘れてるーっ！たまらないですね、可愛い♡」「しかも口角がかわゆすぎ」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「tororoちゃん」では、鏡で身だしなみを確認する美意識高めなとろろちゃんの姿や、寝転びながらおもちゃで遊ぶ怠惰な姿など、微笑ましいとろろちゃんの様子も投稿されています。

とろろちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「tororoちゃん」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。