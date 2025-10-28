Ìë¶Ð·Ð¸³¤Î¤¢¤ë°å»Õ95¡ó¤¬´«¤á¤ë¡ÈÌë¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡É¡£¥í¥Ã¥Æ¡ÖZERO¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
Ìë¤Ë´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¤¿¤á¤é¤¤¤«¤é²æËý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·ãÌ³¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¡×¤Ë°Â¤é¤®¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤°å»Õ¤¿¤Á¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
29Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Èº½Åü¥¼¥í¡¦ÅüÎà¥¼¥í¢¨¤Ê¤Î¤ËÈþÌ£¤·¤¤¡É¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥í¥Ã¥Æ¡ÖZERO¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤¬¡¢°å»Õ100Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£
¤½¤³¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²æËý¤ÈÍßµá¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë°å»Õ¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡ÖZERO¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤¬¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌë¶Ð°å»Õ¡×¤Ï´Å¤¤¤â¤Î¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡ª
Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤âÌë¶Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤Î89%¤¬¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢76¡ó¤Ï¡Ö²æËý¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¡£´Å¤¤¤â¤Î¤òµá¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤È·ò¹¯°Õ¼±¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÍÉ¤ì¤ë»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°å»ÕÁ´ÂÎ¤Î93¡ó¤¬½µ¤Ë1²ó°Ê¾å¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤â¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÌë¶Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤°å»Õ¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë³Ú¤·¤à¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¸½ºßÌë¶Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤Ï¤ä¤ä¹µ¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌë¤ËÅüÎà¤òÀÝ¤ë¤Î¤Ï¤¿¤á¤é¤¦¡×¡Öº½Åü¤ÎÀÝ¼è¤ò¹µ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¡¢°å»Õ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â´Å¤¤¤â¤Î¤òÍß¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ïº¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËþÂ´¶¤ÏÉáÃÊ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÈÆ±¤¸¡£¡ÖZERO¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤¬°å»Õ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥ï¥±
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÖZERO¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ò¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î´¶ÁÛ¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ìë¶Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤Î96¡ó¤¬¡ÖÉáÃÊ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ËþÂ´¶¡×¤È²óÅú¡£¡Öº½Åü¥¼¥í¤Ê¤Î¤Ë¼«Á³¤Ê´Å¤µ¡×¡Ö¿©¤Ù´·¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢92¡ó¤¬¡ÖÍ¼¿©¸å¤äÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ç¤â¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤¤ËÌòÎ©¤Ä¡×¤ÈÅú¤¨¡¢ 89¡ó¤Ï¡ÖÌë¶Ð»þ¤Ë¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º½Åü¤äÅüÎà¤ò¹µ¤¨¤¿¤¤Ìë¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¡¢»Ù»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡È¥·¥å¥¬¡¼¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â³¡¹
¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê´Å¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÀ¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡ÖZERO¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Ï°å»Õ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤Ç¤ÏÌë¶Ð¤·¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤Î95¡ó¤¬¡Ö¿Í¤Ë´«¤á¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¡¢¤È¤¯¤ËÆâ²Ê°å¤Ç¤Ï96¡ó¤¬¿ä¾©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÌç°å¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
´«¤á¤¿¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê´Å¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº½Åü¥¼¥í¡¦ÅüÎà¥¼¥í¢¨¤Ç¤¢¤ëÅÀ¡×¤ä¡ÖÆýÅü¤òÍÞ¤¨¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥¯¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Ì£¤È°Â¿´´¶¤ÎÎ¾Êý¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Í³²óÅú¤Ç¤Ï
¡ü¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤¬¤¹¤ë¡£¡×
¡ü¡Ö¿©´¶¡¦´ÅÌ£¤È¤â¤ËÉáÄÌ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×
¡ü¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤¬¸ý¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡×
¡ü¡Ö¿©´¶¡¦´ÅÌ£¤È¤â¤ËÉáÄÌ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×
¡ü¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤¬¸ý¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢¡ÖZERO¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ÎÌ£¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤ÆËþÂ¤¹¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿Í¤Ë¤â´«¤á¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖZERO¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤¬¡ÈÈþÌ£¤·¤µ¤È·ò¹¯°Õ¼±¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¡É¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°å»Õ¤â¶¦´¶¤¹¤ë¡¢¡ÖZERO¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Î²ÁÃÍ¤È¤Ï
ËÌÎ¤Âç³ØËÌÎ¤¸¦µæ½êÉÂ±¡¤Î»³ÅÄ¸çÀèÀ¸¤â¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¶¦´¶¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈè¤ì¤¿¤È¤¤Ë´Å¤¤¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÌë¶Ð¤ò¤¹¤ë°å»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¦ÄÌ¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç´Å¤¤Êª¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢º½Åü¤äÅüÎà¤ÎÀÝ¼è¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖZERO¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤¬¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º½Åü¥¼¥í¡¦ÅüÎà¥¼¥í¢¨¤Ê¤Î¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É¡¢¡ÖZERO¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Î´ÅÈþ¤ÊÂÎ¸³¤ò¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖZERO¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Ïº½Åü¥¼¥í¡¦ÅüÎà¥¼¥í¢¨¤ÎÆÃÄ§¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Å¤¤¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ä¤Ä¡¢»þ´Ö¤òÁª¤Ð¤º¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÈÌë¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡É¤È¤·¤Æ°å»Õ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÌë¤Ë¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡É¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡ÖZERO¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ÎÂ¸ºß
ÍèÇ¯¤Ç30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖZERO¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡ÈÌë¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤âÈþÌ£¤·¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡Èº½Åü¥¼¥í¡¦ÅüÎà¥¼¥í¢¨¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¿©ÉÊÉ½¼¨´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÅüÎà0.5gÌ¤Ëþ¡Ê100gÅö¤ê¡Ë¤òÅüÎà0¡Ê¥¼¥í¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º½Åü¤Ï¿©ÉÊÉ½¼¨´ð½à¤Ë¤ª¤±¤ëÅüÎà¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ÅüÎà¤ÏÅü¼Á¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£ËÜÉÊ¤ÏÅü¼Á¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¡¥í¥Ã¥Æ¡ÖZERO¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÎPR´ë²è¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ ¡ß ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ï