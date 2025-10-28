大森元貴（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/28】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE大森元貴が26日、自身のX（旧Twitter）を更新。イメージチェンジした髪色を披露した。

【写真】29歳人気歌手「麗しすぎて二度見」赤髪で印象ガラリ

大森元貴、髪色チェンジ公開


大森は「髪色衣装解禁」とコメントし、新しいビジュアルを披露。髪色を赤にチェンジし、白シャツ・黒ベストの上に赤いナポレオンジャケット風の衣装を着てマイクを前に両手を広げたショットを公開した。

大森元貴の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「えっ赤髪？！似合いすぎる」「びっくり」「王子様」「ビジュ神」「赤髪大優勝」「世界観にぴったり」「美しすぎて言葉が出ない」「麗しすぎて二度見」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

