クマによる人身被害が相次ぎ、"過去最悪ペース"と叫ばれるなか、新たな犠牲者が出てしまった。岩手県北上市の山間に位置する温泉旅館で働いていた笹崎勝巳さん（60）は、露天風呂の清掃に行ったところをクマに襲撃されたとみられる。遺体の所持品から立ち昇ってきたのは、笹崎さんの家族への想いだった──。【前後編の後編。前編を読む】

全国紙の社会部記者が、笹崎さんが遺体で発見されるまでの経緯を説明する。

「笹崎さんは10月16日午前、露天風呂の清掃に行ってから行方不明になっていました。付近には、クマとみられる体毛や血痕が残されていたといいます。翌17日午前、露天風呂から50メートルほど離れた雑木林で遺体が見つかりました。近くにいたツキノワグマ1頭は、その場で猟友会に駆除されました。

遺体は激しく損傷していましたが、司法解剖の結果、笹崎さんと断定されました。死因は出血性ショックとされています」

温泉施設従業員の笹崎さんは、プロレスのレフェリーとして業界では有名な存在だった。1991年にデビューし、全日本女子プロレスやプロレスリングZERO1などで活躍。"タイガー勝己"の愛称で親しまれた笹崎さんの訃報に、人気プロレスラーからも追悼の声が続々と寄せられた。

プロレスファンの40代男性が語る。

「プロレスリングZERO1では、運営会社の代表取締役社長まで務めましたが、運営を離れたようで、近年は、栃木プロレスやマリーゴールドといった団体のリングに上がっていました。派手な動きなどで自分の個性を前面に出すレフェリーもいる一方で、笹崎さんは、試合の裏方に徹するような実直なレフェリングに定評がありました。

たしかに直近では試合で目にする機会は減っていましたが、岩手の温泉施設で働いていたとは……。大柄な方だったのに、それでもクマには敵わないのかと恐怖を感じています」

プロレスのレフェリーは、巡業で全国各地を飛び回る仕事だ。笹崎さんは家族と過ごす時間を増やすために、今春から一家で岩手県北上市に移住し、温泉旅館で働いていたと報じられている。

笹崎さんと全女時代からの付き合いである女子プロレス団体「マリーゴールド」の代表取締役・ロッシー小川氏が、故人の人柄を振り返る。

「寡黙で仕事熱心。やるべきことを黙々とやる人間だね。今年1月、『家族で北上のほうに行く』とマリーゴールドを離れたが、子供中心の生活を送っている印象だった。

夫婦共働きで預け先がなかったのか、娘2人をよく会場に連れてきていた。子供たちはまだ小さいからプロレスのことはよくわかっていないようだったけれど、父親の働きぶりを目にはしていた。巡業にも連れてきて、女子レスラーたちにもかわいがられていましたよ」

10月下旬、笹崎さんが勤務していた温泉旅館「瀬美温泉」の代表取締役・岩本和裕氏にも話を聞いた。岩本氏は、笹崎さんと旧知の間柄。ZERO1を笹崎さんから引き継いで、一時期まで運営会社の代表を務めていた経歴を持つ。事故のあと、同施設は休館を続けている。

笹崎さんが最後まで想っていたのは「家族」

──16日午前、露天風呂の清掃中にクマ被害にあったようですが、いつも同じような時間で掃除をしているんでしょうか？

「お客さんの入り具合やチェックアウトの状況によって掃除の時間も変わるので一概には言えませんが、あの日は午前9時30分くらいだったかな、もともと予定にあったというか、"この時間に作業できる"とか"汚れている"とか思ったから、清掃に行ったんじゃないでしょうか。しばらく経っても帰ってこないから探しに行きました」

──差支えのない範囲で、現在、遺されたご家族の状況は？

「当然ですが、穏やかじゃないですよ。ただ言えるのは、奥さんは憔悴しきっていたのは確かですね」

──プロレスのレフェリーをやっていて、身体も大きかったようですが？

「私（170センチくらいで恰幅も良い体形）よりも大きかったですからね」

──笹崎さんは、どんな人柄でしたか？

「この春、家族で住み込みで来ました。寡黙に仕事をこなし、嫌なところは全くない。こちらも頼りにしていた従業員です。（お子さんのことを話すなどは）自分からしゃべるというよりは、聞けば話すという感じですね」

──仕事ぶりは？

「真面目ですよ。唯一休みを取ったのは、子供の行事のときだけです。まめに子供の行事などに出ていましたよ。飲みに行ったりもしてなかったんじゃないかなぁ。そのくらい家族思いでしたので」

──現在は休館中のようですが？

「安全対策ができるまでは休館中です。いつまでかは未定ですね。家族のことを思ってここに来た笹崎のためにも、なんとか再開したいなという思いはあります。

そういえば、警察が検視に来て、（笹崎さんの）身分を証明する所持品を並べて本人確認をしようとしたんですが、その遺品の中に、お子さんの給食費を振り込んだ領収書があったんですよ。それを見たときにお子さん思いの姿を思い浮かべて、さまざまな思いがあふれてきました」

寡黙な性格の笹崎さんは、SNSも頻繁に更新するタイプではなかったようだ。しかし試合の告知の間に投稿しているのは、子供たちのことばかりだ。

〈娘に誇れるよう、お仕事頑張りますよ〉〈何より元気に育ってくれて、ありがとう〉

クマの凶爪に倒れ、最期に頭に浮かんだのは、ともにリングでの時間を過ごした仲間たち、そして最愛の家族のことだったのか──。ご冥福をお祈りします。

