£´²ó°Ê¹ß¤Ï´°Á´Åêµå¡Ä°µ´¬£²ÀïÏ¢Â³´°Åê¤Î»³ËÜÍ³¿¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤âÃ¦Ë¹¡ÖË¹»Ò¤òÃ¦¤°¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö´ÊÃ±¤ËÇÔËÌ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡×ÊÆ¤Ç¤âÀä»¿¤ÎÍò¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÌî½Ã¤À¡ª¡×
¡¡¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡¦Âè£²Àï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º£±¡Ý£µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¡Ê£²£µÆü¡¢¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢£±¾¡£±ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤ËÌá¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î°µ´¬¤Î£¹²ó£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ´°Åê¾¡Íø¡££´²ó°Ê¹ß¤Ï´°Á´Åêµå¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡££±£´Æü¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î£¹²ó£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ´°Åê¤ËÂ³¤¡¢£°£±Ç¯¥«¡¼¥È¡¦¥·¥ê¥ó¥°¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó£²ÀïÏ¢Â³´°Åê¤ÇÅ¨ÃÏ¤ÎÂç´¿À¼¤ò¤«¤¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÏÆüÊÆ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÌî½Ã¤À¡ª¡×¡¢¡Ö´°àú¤¹¤®¤ë¡×¡¢¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¡£Ë¹»Ò¤òÃ¦¤°¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤³¤ÎÅêµå¤Ê¤é´ÊÃ±¤ËÇÔËÌ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÏÌ£Êý¤¬ÀèÀ©Ä¾¸å¤Î½é²ó¤ÏÏ¢ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£¤À¤¬¡¢¥²¥ì¡¼¥í£Ê£ò¡¥¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡Æó²ó¤âÌ£Êý¤¬ÆâÌî¥Õ¥é¥¤¤ò¤ª¸«¹ç¤¤¤·¤ÆÍîµå¡ÊµÏ¿¤Ï°ÂÂÇ¡Ë¤¹¤ë¥ß¥¹¡£ÀèÆ¬¤ò½ÐÎÝ¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¤¿¡£»°²ó¤ÏÀèÆ¬¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤Ø¤Î»àµå¤«¤é£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢¥«¡¼¥¯¤Îµ¾Èô¤ÇÆ±ÅÀ¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£¥«¡¼¥Ö¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤¤¡¢Áê¼êÂÇÀþ¤ËÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤º¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Î¥¬¥¦¥¹¥Þ¥ó¤È¤ÎÅê¼êÀï¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£»Í²ó°Ê¹ß¡¢»°¼ÔËÞÂà¤¬Â³¤¯¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÏÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤Ã¤¿¡£