齢85にして、いまだ政界で絶大な権力を発揮する麻生太郎・自民党副総裁。先日行われた自民党総裁選においては、党内唯一の派閥となった"麻生派"を統率し、高市早苗・自民党総裁（64）の選出に大きく寄与し、「キングメーカー」の存在感を示した。

そんな麻生氏について、たびたびSNSなどで話題になるのがそのファッションだ。かつて米紙「ウォール・ストリート・ジャーナル」で"ギャングスター・スタイル"とも評されたが、並々ならぬこだわりがあるようだ。

全国紙政治部記者が語る。

「麻生さんは誰もが認める"政界のおしゃれ番長"です。曰く、学生の頃からオーダースーツを愛用しており、どんな時もシワひとつないことは、霞ヶ関では有名。イタリアの高級帽子ブランド『ボルサリーノ』のハットも愛用品です。

最近だと、7月に麻生氏が岸田文雄氏、菅義偉氏と会談した際に白のハットを被っていたことから、〈マフィアみたい〉とSNSで話題になりました。余談ですが、本人はギャング映画の金字塔『ゴッドファーザー』の大ファンらしい」

そんな麻生氏の行きつけは東京・青山の老舗紳士服店「テーラー森脇」。2018年には「アッコにおまかせ」（TBS系）が同店に取材し、麻生氏が年に数回、一着およそ35万円のオーダースーツをまとめて仕立てていることが明らかにされている。

そのファッションのルーツはどこにあるのか。

「祖父である吉田茂氏の影響が強いと言われています。吉田氏は首相になる前、駐英大使を務めており、孫の麻生氏にも"英国スタイル"を叩き込んだ。吉田氏は、アメリカ留学から帰った麻生氏の英語を聞いて『お前がしゃべっているのはアメリカ語だ』と怒り、わざわざイギリスに留学し直させて、"クイーンズ・イングリッシュ"を習得するよう言ったといわれています。

麻生さんが『テーラー森脇』で仕立てているのも英国風スーツ。美しいラインを崩さないようベルトはしないとか」（同前）

あるファッション評論家は「こだわりが強く、自身のスタイルを確立している」と語る。

麻生氏がしている"意外な工夫"

「基本は英国のトラディショナルスタイルですね。あのスタイルは着る人を選ぶので、あそこまでバシッと決まる政治家はまずいない。着丈に気を遣っているのはもちろん、着席時には必ずジャケットのボタンを外すなど、相当見られ方を気にしている。"上流階級"だということを示す、記号的な意味もあるのでしょう。

シワが目立たないよう、パンツの裾に重りを入れているようですが、これはイギリスの慣習ではありません。独自に考えて工夫するようになったのでしょう。あと個人的にすごいなと思うのは、ネクタイです。彼は少し右の口角が上がっていますが、視覚的にバランスをとるため、わざとネクタイを右側にずらしている時がある。かなり研究したのではないでしょうか」

前出の全国紙政治部記者によると、「80歳を超えても、日々の散歩や腹筋を欠かさない」という。

鍛えた肉体を高級スーツに包む麻生氏だが、その"上流意識"に批判が集まることも少なくない。ある政治ジャーナリストが言う。

「有名なエピソードでいうと、麻生氏が初めて衆議院議員に出馬した際、福岡県飯塚市駅前で街頭演説し『下々の皆さん』と失言したことでしょうか。若い頃から金には苦労しなかったのでしょう。『とてつもない金持ちに生まれた人間の苦しみなんて、"普通の人"には分からんだろうな』と周囲にぼやいたこともあるといいます。

ほかにも2008年の首相時代、参院外交防衛委員会で野党議員にカップラーメンの値段を聞かれた麻生氏は『最初に出た時、えらく安かったと思うが、いまは400円くらいします？』と答弁。野党議員は『170円くらい』と返し、周りは苦笑い。6年ほど前に『老後資金2000万円不足問題』が議論されていた際には、『年金がいくらとか自分の生活では心配したことありません』と言い放ったといいます」

ファッションセンスだけではなく、庶民感覚も磨いてほしいものだ。