23日のプロ野球ドラフト会議で2球団からドラフト1位指名を受け、ソフトバンクが交渉権を得たスタンフォード大の佐々木麟太郎について、個人サポートを行う「株式会社ナイスガイ・パートナーズ」が26日に公式サイトを更新した。

「現状説明および質疑対応につきまして」と題したリリースで「佐々木麟太郎選手に関する現状説明の機会を、質疑応答兼ねて、10月27日に設けさせていただく予定です」と発表。「選手やご家族、母校や後輩たちが平静にお過ごしいただくためにも、出来うる限り鮮度の高い情報をご提供し、報道を通じて正しい事実をお伝え頂きたく、この機会を設定いたします」とした。

同社は23日にリリースで「今回のNPBドラフトで指名されたことによって、今すぐに何かが決まったり、動いたりすることは一切ございませんし、本人は明日からの大学の授業や競技に真剣に向き合わなければなりません。ゆえに選手本人のコメントは当面の間、控えさせていただく方針でございます」とした上で「現在、問合せが殺到しており皆様へのご対応が丁寧に出来ていない状況です。落ち着き次第、後日対応させていただく予定です」と日を改めて取材対応する方針を明かしていた。

佐々木は花巻東時代に歴代最多となる高校通算140本塁打を記録。プロ志望届を提出せず、米スタンフォード大へ進学した。米大学1年目のリーグ戦は51試合で打率・274、7本塁打、41打点を記録。来年4月に21歳を迎え、同7月のMLBドラフトでも指名対象の条件を満たす。NPB球団の交渉・契約が可能になるのは来年5月のリーグ戦後で、契約期限は同7月末までとなっている。