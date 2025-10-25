深刻化する人手不足の現場で、スポットワーカーの存在感がますます高まっている。業界最大手「タイミー」の累計登録ワーカー数は、1000万人を突破。登録事業者数（企業数）は15万9000事業者、登録事業所（拠点数）は、33万5000事業所に上る（いずれも2024年12月時点）。

スポットワークという働き方は、労働者がスキマ時間を活用できるだけでなく、企業側にとっても人材を手軽に確保ができる手段として、頼りになる存在になりつつある。

そうした中、タイミーの利用に否定的な現場もあるようだ。

かつては経営コンサルタントとして独立し、約10年にわたり活躍するも休業。現在は生活のために"還暦タイミーさん"として、数々の仕事をこなす須来間唄人（すきま・ばいと）氏が、その実態を明かす。

須来間氏の著書『還暦タイミーさん奮戦記──60代、スキマバイトで生きてみる』（花伝社）から、タイミーに否定的な従業員をお届けする。

＊ ＊ ＊

24時間営業のドラッグストアWの仕事に就いた。深夜0時から朝9時まで。

現地に15分前に着き、事務所でQRコードを読み込む。広い店内には女性スタッフと若い外国人の男性スタッフがいた。

「夜勤スタッフがもうすぐ出勤しますので、タイミーさんはこちらで待機して下さい」

ぼくを事務所に案内してくれた女性スタッフはそう言い残して店のレジに戻った。

23時55分頃、夜勤スタッフ・Aさんが出勤してきた。ぼくは、「タイミーから働きに来ました」と挨拶した。

「じゃあ、仕事始めておいて。俺は、0時5分から勤務だから」

とAさんが言う。

「今日初めてなんで、何をすればよいでしょうか」

ぼくはドラッグストアの品出し業務をするのは初めてだったので、Aさんが言う「仕事を始めておいて」が何を指すのかわからなかった。

今日はどのようなタイミーさんが来るのか。ワーカーの個人情報は、雇用主が必要な内容をあらかじめ確認しておけるはずだ。この現場は初めてなのか、他のドラッグストアで品出し業務をした経験はあるのかないのか。それぐらいは事前にチェックしておける。

タイミーワーカーを管理する人と、現場でワーカーに指示などをする人とが別人の場合、当日の現場担当者にタイミーワーカーの情報が十分に伝わっていないことが多い。だからAさんにとっては、誰が来ようが知ったことではなく、タイミーさんが出勤したらしたで、後はAさんらがいつもやっている業務を勝手にやってくれるものだと思っている。

「出せずに残しておいてくれたらいいよ。上がアホやから。タイミーを雇う必要なんてないんだ」

Aさんがそう言ったとき、ぼくはこの事態を問題視した。

Aさんは元社員だったそうだが、今はアルバイトになっているとのこと。この日この時間、店長は出勤していなかった。深夜勤務はAさんともうひとり若い男性とがいた。ぼくを入れると3名で、朝の9時まで店をまわす予定のようだった。

深夜なので来店客は少ないけれど、買い物しに来る人は無くはない。客が買い物するとレジに少なくともスタッフ1人はとられる。客が多くなると、さらにもう1人のスタッフがレジ対応しないといけない。

レジ対応していると、品出し業務ができない。おそらくこの店の店長は、品出し専用のスタッフとしてタイミーで求人したのだろう。それにぼくが応募したということだ。

Aさんにとっては、深夜は2人でまわせるのに、どうして余計な人件費を払ってタイミーさんを雇うのか、という不満があるのだ。その分の給料を自分に回せとでも言いたかったのだろうか。

しかし、その不満をわざわざ言葉にして、タイミーさんのぼくに話すか？ と正直思った。

「出せずに残しておいてくれたらいいよ」というのは、時間内に予定された品出しができていなくても構わない。むしろそういう結果となったほうが、「ほらみたことか。タイミーなんて使えないだろ。雇う必要なんてないんだ」との口実に使えると思ったのだろう。

ぼくはとても気分が悪かった。ぼくがワーカーとして必要とされていない状況が厳然とあった。

「上がアホやから」という台詞は、その後、他の職場でも幾度か耳にした。タイミーを雇った人には、それなりの考えがあってのことだろうが、当日の現場の人が、タイミーさんにネガティブな態度を取ったり、中にはタイミーさんにしてもらうことは何もないんですというケースもあるのである。

こういう職場には二度と行かないほうがよいと思った。

