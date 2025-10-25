BSÄ«Æü¡¢µÞÅ¾Ä¾²¼¤ÎÅÄ¸¶»áÈÖÁÈ½ªÎ»¡¡Ë½¸ÀÆ°²è¤¬SNS¤Ç¤¹¤°¤µ¤Þ³È»¶¢ªÈãÈ½¤Õ¤¯¤ì¤¢¤¬¤ë¡¡Áá´ü·èÃÇ¤ÎÇØ·Ê¤Ï¡È¥â¥é¥ë¤Î°ïÃ¦¡É¤È¡ÈÉÔ¸øÊ¿´¶¡É¡©
¡¡BSÄ«Æü¤Ï24Æü¡¢ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¡Ê91¡Ë¤ÎË½¸ÀÌäÂê¤¬ÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±¶É¡Ø·ãÏÀ¡ª¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å6¡§00¡Ë¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÅÄ¸¶»á¤ÎË½¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿19ÆüÊüÁ÷¤«¤é¡¢1½µ´Ö¤òÂÔ¤¿¤º¤ËµÞÅ¾Ä¾²¼¤Î½ªÎ»È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¶É¤ÎÊó¹ðÊ¸¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢ÅÄ¸¶»á¤ÎÈ¯¸À¤¬¡ÖÀ¯¼£Æ¤ÏÀÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤Î¥â¥é¥ë¤ò°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯¤¯ÈóÆñ¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÈÖÁÈ¤¬VTR¼ýÏ¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡ÖÊÔ½¸¤Ç¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÂÕ¤Ã¤¿¡×ÅÀ¤â½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛË½¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤¿ÊüÁ÷¤Ç¤ÎÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á
¡¡19ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¡¢ÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¡¢Ê¡Åç¿ðÊæ»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢È¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤ò¼è¤ë¹â»Ô»á¤òÇ°Æ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤«¡¢ÅÄ¸¶»á¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤ÊÅÛ¤Ï¡¢»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÊü¸À¤·¡¢¥²¥¹¥È¤«¤é¤âÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡BSÄ«Æü¤Ï2Æü¸å¤Î21Æü¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö10·î19ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¡Ø·ãÏÀ¡ª¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ù¤Ç¤Î»Ê²ñ¡¦ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë°ìÉôÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸·½ÅÃí°Õ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´°Õ¸«¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢º£¸å¤ÎÈÖÁÈºî¤ê¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÅÄ¸¶»á¤â23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö10·î19ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¡Ø·ãÏÀ¡ª¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë»ä¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÍ¤ÓÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈÆâ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ò¼Õºá¡£¡ÖÈ¯¸À¤Î¼ç»Ý¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤ËÜü¤òÈô¤Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ï¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤È¤Ê¤ê¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡21Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Öº£¸å¤ÎÈÖÁÈºî¤ê¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ·ÑÂ³¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Ê¸¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢24Æü¤Ë»öÂÖ¤ÏµÞÊÑ¡£Î×»þ¼èÄùÌò²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡ÖÅÄ¸¶»á¤ÎÈ¯¸À¤ÏÀ¯¼£Æ¤ÏÀÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤Î¥â¥é¥ë¤ò°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Åö³ºÊüÁ÷²ó¤ò¤â¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÈÖÁÈ¤ÏVTR¼ýÏ¿¤Î¤¿¤áÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤òÊÔ½¸¤Ç¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÂÕ¤Ã¤¿ÈÖÁÈÀÕÇ¤¼Ô¤Ê¤é¤Ó¤Ë´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊÔÀ®À©ºî¶ÉÄ¹¤òÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë²þ¤á¤Æ¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî¤ª¤è¤ÓÊüÁ÷ÎÑÍý¤Î°ìÁØ¤ÎÅ°Äì¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯¼£²È¤Ê¤É¡¢¸¢ÎÏ¤ò»ý¤ÄÁê¼ê¤Ë¤âÀåË¯±Ô¤¯Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÄ¸¶»á¤À¤¬¡¢BSÄ«Æü¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÀ¯¼£Æ¤ÏÀÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤Î¥â¥é¥ë¤ò°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¤Ï22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÌ´¤ÎÅ¤ÃÌ¡¡ÅÄ¸¶Áí°ìÏº¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢»þ»öÄÌ¿®¼Ò¤ÎÎã¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡£ÅÄ¸¶¤µ¤ó¤Ï¸·½ÅÃí°Õ¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤â¸·½ÅÃí°Õ¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï·ÝÇ½³¦¤«¤é´³¤µ¤ì¤¿¡£·ÝÇ½¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¬°ìÈÖ¸·¤·¤¤¡×¤ÈÈéÆù¤ò¸ò¤¨¤¿Åê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï·ÝÇ½¿Í¤Ê¤É¤Ë¸·¤·¤¯Ç÷¤ë°ìÊý¡¢¿ÈÆâ¤Ø¤Î½èÊ¬¤¬´Å¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬SNS¾å¤ÇÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡ÈÉÔ¸øÊ¿´¶¡É¤¬½ªÎ»¤òÁá´ü¤Ë·èÃÇ¤µ¤»¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¡¡ÅÄ¸¶»á¤ÎÅö³ºÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¤¹¤°¤µ¤Þ³È»¶¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£21Æü¤Ë¶É¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÄ¸¶»á¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ï¤Õ¤¯¤ì¤¢¤¬¤ê¡¢23Æü¤ÎÅÄ¸¶»á¤Î¼ÕºáÅê¹Æ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤â¡¢¸·¤·¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢ÅÄ¸¶»áËÜ¿Í¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Î¼Õºá¡¦¼áÌÀ¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¡¡ÅÄ¸¶»á¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡ØÄ«¤Þ¤ÇÀ¸¥Æ¥ì¥Ó¡ª¡Ù¤â¡¢¸½ºß¤ÏBSÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢24Æü¸á¸å9»þ¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢26Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÈÅÄ¸¶»á¤Î½Ð±é¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÌ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«¿È¤ÎË½¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÄ¸¶»á¤Ï²¿¤«¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡£
