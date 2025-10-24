Bジェイズ・シュナイダー監督「第4戦を見ればわかるように」

ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督が23日（日本時間24日）、ロジャースセンターでワールドシリーズの前日会見に臨み、ドジャース・大谷翔平投手について言及。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手、マリナーズのカル・ローリー捕手らと比較し、「彼は別格」と振り返った。

ブルージェイズは今回のポストシーズンでは、地区シリーズでジャッジ擁するヤンキース、リーグ優勝決定シリーズでローリー擁するマリナーズを撃破した。そんな中、指揮官は大谷対策について「彼らは素晴らしいチームで、打線のトップには3人の殿堂入り級の選手がいます。ですから、どこで勝負するか、どこを避けるかという“毒を選ぶ”ような状況になります」と語った。

続けて、伝説の1日について言及。「理解しておくべきなのは、（ナ・リーグ優勝決定シリーズ＝NLCSの）第4戦を見ればわかるように、今回は全く別のタイプの野球ができる相手だということです。アーロン・ジャッジやカル・ローリーに対して最大限の敬意を払いますが、彼は別格。フィールド上でほとんど誰にも真似できないことをやってのける選手です」と警戒心をあらわにしていた。（Full-Count編集部）