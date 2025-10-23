この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

生活に役立つメンタルヘルスが警鐘「豊かさだけでは自殺は防げない」その背景に迫る

『自殺が多い国と少ない国から分かる、自殺の理由』と題した動画で、精神科医・臨床心理士・公認心理師として活動する「生活に役立つメンタルヘルス」氏が、自殺率の国際的な違いとその背景にある要因を多角的に解説した。



冒頭、同氏は「日本は長い間、自殺大国と呼ばれてきました。近年は少しずつ改善しているとはいえ、依然として先進国の中では高い水準にあります」と現状を指摘。WHO統計による具体的なランキングや、経済状況だけでは自殺リスクの全体像が語れないとし、「貧しい国の人に自殺が多いわけではありません」と断言した。



動画では、豊かな国や社会的に恵まれているはずの国で自殺率が高まりやすい背景を丁寧に解説。「その背景には、格差や社会のプレッシャーが大きく関わっています。経済的に豊かでも精神的プレッシャーによって自殺リスクは十分に高まるのです」と述べた。日本や韓国に根付く『恥の文化』や、「失敗が許されない社会的背景が過剰な責任感と孤立を生みやすい」とも強調する。



さらに宗教や文化の自殺への影響について、「イスラム圏は宗教的理由から自殺率が著しく低く、南米諸国ではカトリックの価値観や家族・地域のつながりが自殺予防になっている」と指摘。一方、日本や韓国など都市化・個人主義が進む国では、「孤独は自殺率を高める。社会的つながりが希薄になるとリスクが増す」と分析した。



また、「アルコール消費量の多い国は自殺率が高くなりやすい。東ヨーロッパやロシアの現状がその例です」と統計的な傾向も挙げるとともに、精神医療へのアクセスの重要性に言及。「医療やカウンセリングの抵抗感が強い日本や韓国では、適切なケアの遅れが症状の深刻化と自殺率上昇に直結している」と警鐘を鳴らした。



国の政策と社会全体の仕組みづくりについても、「個人の努力だけでなく、社会や行政が一体となって支える体制を整えることが、最も効果的な自殺対策につながると言えるでしょう」とまとめた。



最後に視聴者に向け、「誰かの命を守るきっかけになるかもしれません。社会全体で支え合う仕組みを作り、互いに気を配ることが、自殺を防ぐ大きな力になるのです」と述べ、締めくくった。