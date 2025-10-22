上白石萌音のマネージャー公式Xが更新され、上白石のウェディングドレス姿を披露した。

【写真】『ロト7』の新CMで美しい純白のウェディングドレス姿を披露した上白石萌音

■宝くじ『ロト7』の新CMで上白石が神木隆之介と結婚式を！

数字選択式宝くじ『ロト7』のCMに出演中の上白石。新CM『episode21 / プロポーズ』と『episode22 / 彼と彼女の結婚式』の放映がスタートした。『episode22』では上白石と神木の結婚式のシーンも。

本投稿は「宝くじの新CM、公開中です」と綴られ、指輪とハートの絵文字などを添えて、１枚の写真が披露。教会で純白のウェディングドレス姿の上白石が、神木と手でハートを作っているオフショットだ。ふたりの作る手ハートの中央には、“12億男コージ”を演じる山本耕史が存在感たっぷりに立っている。

SNSには「ウェディングドレス姿素敵です！」「萌音ちゃんキレイだけどコージさんに目がいく」「大爆笑」「コージさんのインパクト！」「素敵な3ショット！」といった様々な反応が集まっている。

■写真：タキシード姿の神木隆之介とウェディングドレス姿の上白石萌音

■宝くじ公式アカウントには山本耕史との3ショットを披露

『宝くじ公式アカウント』Xも更新され、新CMで共演している上白石、神木、山本の3ショットと新CMを公開している。