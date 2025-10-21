女優の今田美桜（28）が、11月24日に開催を予定していたイベント「今田美桜スペシャルイベント」の延期を発表。突然の知らせに、ファンからは心配の声が相次いでいる。

10月18日、今田のスタッフ公式Xにて《重要なお知らせ》と題した投稿で、「今田美桜イベント運営事務局」名義の文書の画像が掲載された。

文書では、《2025年11月24日（月・祝）に鎌倉芸術館ホールにて開催を予定しておりました「今田美桜スペシャルイベント」につきまして、諸事情によりやむを得ず延期させていただくこととなりました》と報告。さらに《楽しみにしてくださった皆さまには深くお詫び申し上げます》と謝罪し、振替開催については《2026年春頃の開催を予定しております》と説明されていた。詳細は決まり次第、公式サイトで発表されるという。

今年の今田といえば、まさに“引っ張りだこ”の一年だった。

朝ドラ初主演を務めたNHK連続テレビ小説『あんぱん』では、長期にわたる撮影を経て8月22日にクランクアップ。その後、9月には「東京2025 世界陸上」のアンバサダーとして現地取材やPR活動に奔走。さらに今月14日には、年末の『第76回NHK紅白歌合戦』の司会に抜擢されたことが発表され、話題を集めたばかりだ。

そんな今田は、2022年から定期的にファン向けイベントを開催している。2023年には、アバターを通じて交流できるメタバース上でのイベントにも挑戦するなど、ファンとの絆を大切にしてきた。それだけに、今回の延期報告にはネット上で心配の声が相次いでいる。

《大丈夫？》

《何があったの？体調不良じゃなければいいけど…》

《「諸事情によりやむを得ず」って意味深…》

《体調不良？お疲れが出たのなら、ゆっくり休んでくださいね》

そこで、今田の所属事務所にイベント延期の理由と、今田の体調について問い合わせたところ、メールで次のような回答が寄せられた。

《イベント延期に関しましては、いただいた他のお仕事との兼ね合いで日程調整が必要となったことが理由です。ご懸念されているような理由ではなく、本人は元気にいただいたお仕事に集中して取り組んでおります。楽しみにしてくださっていた皆さまには、ご迷惑をおかけいたしますが、より良いイベントをお届けできるよう準備を進めてまいります》

芸能事情に詳しい業界関係者は、今田の近況についてこう説明する。

「事務所の回答にある《他のお仕事》というのは、とある作品の撮影だそうです。その撮影が元々の予定よりも後ろ倒しになったことで、11月のイベントとスケジュールが重なってしまったとか。ネット上で心配されているような体調不良などはまったくなく、今も元気に仕事に励んでいると聞いています」

ファンとの絆を大切にしてきた今田にとっても、今回の延期は苦渋の選択だったはず――。誰よりも今田自身が来春のイベント開催を楽しみにしていることだろう。