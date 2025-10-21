¡ÈÂÇ¤ÁÂ»¤¸¡É¤Î¸¶°ø¤Ï¡ÖÍð»ë¡×¡©¡¡Æü¾ïÀ¸³è¤äÊÙ¶¯¤Ë¤â±Æ¶Á¡Ä¿Æ»Ò¤ÇÃÎ¤ë¤Ù¤´ðÁÃÃÎ¼±
Ìîµå¾¯Ç¯¤ÎÊÝ¸î¼ÔÉ¬¸«¡ÄÂç¤¤¯3¥¿¥¤¥×¤¢¤ëÍð»ë¤Î´ðÁÃÃÎ¼±
¡¡»Ò¤É¤â¤Î»ëÎÏ¤¬Íî¤Á¤¿¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡Ö¶á»ë¤¬¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¸«¤¨¤Ë¤¯¤µ¤Î¸¶°ø¤Ï¶á»ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÍð»ë¡×¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¤è¤ëÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íç´ã»ëÎÏ1.0Ì¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¾®³ØÀ¸¤Ç3³ä¤òÄ¶¤¨¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤ÏÌó6³ä¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È7³äÄøÅÙ¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¡£»ëÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡¢Ìîµå¾¯Ç¯¤ò¤â¤ÄÊÝ¸î¼Ô¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Íð»ë¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡9·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¡Ö¥¢¥¥å¥Ó¥å¡¼¡ÊR¡Ë¡¡Íð»ëÍÑ¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ËÌÎ¤Âç³Ø°åÎÅ±ÒÀ¸³ØÉô¤ÎÈ¾ÅÄÃÎÌé¶µ¼ø¤¬¡¢Íð»ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤âÌ³¤á¤ëÈ¾ÅÄ¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íð»ë¤Ë¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ä¾Íð»ë¡§²£Êý¸þ¤¬Ç»¤¯¸«¤¨¤ë
ÅÝÍð»ë¡§½ÄÊý¸þ¤¬Ç»¤¯¸«¤¨¤ë
¼ÐÍð»ë¡§¼Ð¤á¤¬Ç»¤¯¸«¤¨¤ë
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¥Ô¥ó¥È¤¬¤º¤ì¤Æ¡¢¤Ü¤ä¤±¤¿¤êÆó½Å¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬Íð»ë¤Ç¡¢¤º¤ì¤ë¼´¤ÎÊý¸þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£´ã²Ê¤Ç»ëÎÏ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢»ëÎÏÉ½¤Î²¼¤Ë¥°¥ì¡¼¤ÎÊü¼Í¾õ¤ÎÀþ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö½Ä¤¬Ç»¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢²£¤¬Ç»¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÍð»ë¤Î¥¿¥¤¥×¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æ°¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÀµ³Î¤ËÂª¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÌîµå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Íð»ë¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î±Æ¶Á¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú1¡ÛÈ¿±þÂ®ÅÙ¤¬ÂçÉý¤ËÄã²¼
¡¡È¾ÅÄ¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íð»ë¤Ë¤è¤ë¡Ö»ëÎÏ±þÅúÂ®ÅÙ¡×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¿¼¹ï¤À¡£Íð»ë¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï0.7ÉÃÄøÅÙ¤ÇÈ¿±þ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢1.25D¡ÊÍð»ëÉé²ÙÅÙ¿ô¡Ë¤Î¼ÐÍð»ë¤¬¤¢¤ë¤È1.2ÉÃ°Ê¾å¤«¤«¤ë¡£¤³¤Î0.5ÉÃ¤Îº¹¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î°ì½Ö¤ÎÈ½ÃÇ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú2¡Ûµ÷Î¥´¶¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤º¤ì¤ë
¡¡ÎØ³Ô¤¬¤Ü¤ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«Àµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤º¡¢ÂÇÅÀ¤¬¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ìîµå¤Ç¤Ï»ë³Ð¾ðÊó¤Î½èÍýÂ®ÅÙ¤¬¾¡Éé¤òº¸±¦¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸«¤¨¤Ë¤¯¤µ¤¬½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¤äÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡£
¡¡Æü¾ïÀ¸³è¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤âÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂç¤¤¤¡£È¾ÅÄ¶µ¼ø¤¬¼¨¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆÉ½ñÂ®ÅÙ¤¬Íð»ë¤ÎÍÌµ¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£Íð»ë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï1Ê¬´Ö¤Ë350Ê¸»úÄøÅÙÆÉ¤á¤ë¤¬¡¢1¡Á3¥¸¥ª¥×¥¿¡¼¡ÊÍð»ë¤ÎÅÙ¿ô¤ò¼¨¤¹Ã±°Ì¡Ë¤ÎÍð»ëÎÌ¤ÎÁýÂç¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆÉ½ñÂ®ÅÙ¤ÏÂçÉý¤ËÄã²¼¤·¡¢ÆÃ¤Ë¼ÐÍð»ë¤À¤È·ã¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÊ¸»ú¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤Æü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¾ÅÄ¶µ¼ø¤Ï»ØÅ¦¡£¶µ²Ê½ñ¤ä¥Î¡¼¥È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌ¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¾ï¤ËÊ¸»ú¤ò¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢Íð»ë¤Ë¤è¤ë¸«¤¨¤Ë¤¯¤µ¤Ï³Ø½¬¸úÎ¨¤ÎÄã²¼¤äÈèÏ«¤ÎÃßÀÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡±¿Æ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³èÁ´ÈÌ¤Ë¡Ö¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö¸«¤¨¤Å¤é¤¤¡×¤Ï°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Íð»ë¤ÏÊÑ²½¤¹¤ë¡Ä¿Æ»Ò¤Ç¡ÖÄê´üÅª¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬½ÅÍ×¡×
¡¡Íð»ë¤Ï°ìÅÙ¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤é¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À®Ä¹´ü¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢ÌÜ¤Î¾õÂÖ¤âÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¸î¼ÔÀ¤Âå¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼ã¤¤º¢¤«¤éÍð»ë¤¬¤¢¤ë¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÅÙ¿ô¤ä¼´Êý¸þ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¾ÅÄ¶µ¼ø¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢40ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤ÏÄ¾Íð»ë¤Î³ä¹ç¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢²ÃÎð¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÅÝÍð»ë¤Î³ä¹ç¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Ï³Ø¹»¤Ç¤Î´ã²Ê¸¡ºº¤â¤¢¤ë¤¬¡¢40Âå¡¢50Âå¤ÈÍð»ë¤Î¥¿¥¤¥×¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤â°ì½ï¤ËÄê´üÅª¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä´ã²Ê¼õ¿Ç¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿Æ»Ò¤Ç´ã²Ê¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬»ëÎÏ¤ÎÊÑ²½¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¾¯¤·¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤âÊÝ¸î¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡È¾ÅÄ¶µ¼ø¤Ï¡ÖÍð»ë¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Î¾õÂÖ¤òÀµ¤·¤¯ÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Î¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤«¤é¡Ö¸«¤¨¤Å¤é¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£ÊÝ¸î¼Ô¤Ï¶á»ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Íð»ë¤Î±Æ¶Á¤âÇ§¼±¤·¡¢³Ø¹»¤Î»ëÎÏ¸¡ºº¤À¤±¤ËÍê¤é¤º¡¢¡Ö¾¯¤·¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë´ã²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£Å¬ÀÚ¤Ê¶ºÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢³Ø½¬¸úÎ¨¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Î»ëÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤¹µ¡²ñ¤È¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÂç¶¶Îé / Rei Ohashi¡Ë