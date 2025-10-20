９月に東京・北区の自宅マンションが火災に遭ったタレントの林家ペー、パー子のためのチャリティーイベント「がんばれ！ペー・パー子 有志応援団の集い」が２０日、東京・浅草の「東洋館」で行われた。ぺーとパー子は現在は住居が決まったという。

林家たい平が主催し、ぺーの他、タレントの松村邦洋、せんだみつお、松本明子、桂米助、林家木久蔵らが出演し、２００席のチケットは販売開始日に完売。チャリティーＴシャツなどを販売した。

ぺーがトリで登場すると会場からは大きな拍手。ぺーは「こんなに拍手をもらったのははじめて」とかみしめ、「大変なご迷惑をおかけしてしまった」と改めて火災について触れた。

そして、「今日はこうやって一流芸能人たちが来てくださって感動しきりで、なんと言っていいやら」とチャリティー寄席の開催に感謝した。パー子も登場し、「涙、涙、涙、感謝です」と頭を下げ、ふたりで舞台に並ぶ貴重な光景も。

この日はサプライズ登場も。松本は松村の出番の際に「はっはっは〜」とパー子のものまねをしながら登場。「ぺーさんのニュースを聞いてなにかできることはないかなと思っていた」と明かし、松村とネタを披露。せんだもサプライズで登場し、「今日はハローワークに行ってきました」とボケ、「困っているのはぺーさんパー子さんだけじゃないんです」と笑いを誘った。

主催のたい平は「昨日の夜中に手作りした」というペー、パー子カラーのピンク座布団に座り、あいさつ。「（火災で被害にあわれた）皆さんが一日でも早くいつもの生活に戻るにはどうしたらいいか考えた」と改めて会の意図を説明。東洋館の松倉由幸社長からも「無料でかしてあげるから」と粋な計らいがあったという。

公演後、取材に応じたぺーは「感謝以外なにものでもない。たくさんの方がご支援いただいた。身分不相応。たい平さんがこんなしてくれるなんて」と改めて感謝し、「これからますます頑張らないと。あと２０年近く生きたい」と元気を得た様子だった。パー子も「うれしくて、こんなたくさん来てくれたことが、幸せです」と率直な思いを語った。

主催したたい平は「やったことは間違いではなかったんだなと」としみじみ語った。被害にあったマンションの住人との話し合いも行われているところだという。

２度目のチャリティーイベントはきゅりあん大ホールで、１１月４日に行う予定だ。出演者は岩崎宏美、テリー伊藤、戸田恵子、松村邦洋、アンジェリーナ１／３、林家木久扇、三遊亭好楽、桂米助、柳亭市馬、神田茜、林家木久蔵、桂三木助、蝶花楼桃花、林家あずみ、林家咲太朗、たい平、ペーとなる。サプライズの出演者も来る予定だ。