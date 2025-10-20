ÆâÄêº©¿Æ²ñ¤Ç¡ÖÃÏÊý¤Ê¤é¼¤á¤ë¤«¤â¡×¡ÖÇÛÂ°¶µ¤¨¤Æ¡ª¡×¡¢Æ±´ü¤ÎÃËÀ¤ÎàÇúÃÆÈ¯¸Àá¤Ë¥Ò¥ä¥Ò¥ä
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¿·Æþ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±´ü¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤¬È¯¤¹¤ë¡ÈÎ¨Ä¾¤¹¤®¤ë¡É¸ÀÆ°¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ²»¤ÈÌµÎé¤Î¶ÌÜ¡¢¤½¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤Ë¤Ï¡¢ÃË½÷¤Ç¾¯¤·´¶³Ð¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö¡»¡»ÀèÇÚ¤Ã¤Æ±Ä¶È¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡Á¡×¤È¤Þ¤Ç¡Ä¼ºÎé¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡ÊÁ´ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
Æ±´ü¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤é¤Î¡ÖÌµÎé¹Ö¡×¤¬ÉÝ¤¹¤®¤ë
´ØÅìºß½»¤ÎA¤µ¤ó¡Ê20Âå¡¢²ñ¼Ò°÷¡Ë¤Ï¡¢½àÂç¼ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ë±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¿·Â´Æþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÂ´¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤ÏËèÇ¯¤ª¤è¤½30¿Í¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬ÅìµþËÜ¼Ò¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÃË½÷Èæ¤â¤Û¤ÜÆ±¿ô¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤È¤µ¤ì¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Ç¡¢Íµë¾Ã²½Î¨¤Î¹â¤µ¤ä¿·Â´3Ç¯¸å¤ÎÎ¥¿¦Î¨¤ÎÄã¤µ¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ÆÆþ¼Ò¤ò·è¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀâÌÀ²ñ¤äÌÌÀÜ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÀèÇÚ¼Ò°÷¤ä¾å»Ê¤âÍ¥¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤³¤½¤³¤ÎµëÎÁ¤È¤Û¤É¤è¤¤´ë¶Èµ¬ÌÏ¡£¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ê¤éÄ¹¤¯Æ¯¤±¤½¤¦¡×¤Èº£¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±µ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ÏA¤µ¤ó¤ÎÆ±´ü¤ÎÃË»Ò¼Ò°÷²¿¿Í¤«¤Î¡ÖÇúÃÆÈ¯¸À¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡Ö¤¤¤¯¤éÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¤È¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤ÏÊÌ¡¹¤Î²Ý¤ÇÆ¯¤¯Æ±´ü¤¬½¸¤Þ¤ëÀÊ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
¡ÖËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
A¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤ËÆ±´ü¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÆâÄê¼Ô½¸¹ç¤Ç¤Îº©¿Æ²ñ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¿Í»öÉôÄ¹¤«¤é¡Öº£Æü¤ÏÆ±´ü¤Î³§¤µ¤óÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤È¡¢Æþ¼ÒÁ°¤ÎÉÔ°Â²ò¾Ã¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉô½ð¤ÎÀèÇÚ¼Ò°÷¤âÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢µ¤·Ú¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È°ÆÆâ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢A¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¼«³Ð¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¼ºÎé¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢º©¿Æ²ñ¤¬¿Ê¤à¤¦¤Á¤Ë¡¢¿ô¿Í¤¬¼¡Âè¤ËÀ¼¤òÂç¤¤¯¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉôÄ¹¡ª¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÇÛÂ°¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¤Û¤ó¤È¤Ï¤â¤¦·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡ÊÇÛÂ°¤Ï¸¦½¤¸å¤Ë·è¤Þ¤ë¡ª¤Ã¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤âÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡©¡Ë
¡ÖÀµÄ¾ÃÏÊý¤Ï·ù¤Ç¤¹¡¢Ëü¤¬°ìÃÏÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ê¤¸¤ã¤¢ÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡ª¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÀèÇÚº¤¤ë¤À¤±¤À¤è¤Í¡©¡©¡Ë
¡Ö¡»¡»ÀèÇÚ¤Ã¤Æ±Ä¶È¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡Á¡×
¡Ê¤É¤¦¸«¤Æ¤âË«¤á¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¼ºÎé¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¡Ë
Æþ¼Ò¸å¤â¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿Á´ÂÎ²ñµÄ¤Ç¡Ö¤³¤Î¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ã¤ÆÌµÂÌ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö°Õ¸«¤Ê¤é¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç½¸Ìó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¤Ê¤ê²ñµÄ¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¥±¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿Æ±´ü¼Ò°÷¤é¡£ÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤Ç¤â¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Í×ÅÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤ªµÒÍÍ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤·¡¢¼ºÎé¤µ²Ã¸º¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤äÂÐ±þ¤ò·«¤êÊÖ¤¹Æ±´ü¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÃËÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¾ì¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¡×¡ÖÀµÄ¾¡á¾ï¤ËÈþÆÁ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿¸ÀÆ°¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤«»÷¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀèÇÚ¤â¤ªµÒÍÍ¤âº£¤Ï¾Ð¤Ã¤ÆÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼þ°Ï¤Ï¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤¤¤º¤ìÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢¸åÇÚ¤¬¤ß¤ó¤Ê¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤é¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¡£Ãí°Õ¤·¤¿¤é¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¡¢º£¤«¤éÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÌÀ³Î¤ÊÃË½÷º¹¡©¥À¥Ö¥ë¥¹¥³¥¢¤Ç¡Ö¾ì¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤º¤ËÈ¯¸À¤¹¤ë¡×
¥½¥Ë¡¼À¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤È2Ç¯ÌÜ¤Î°Õ¼±Ä´ºº2025¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ô¾ì¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤º¤ËÈ¯¸À¤¹¤ë¤³¤È¡Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç34.0%¡¢¡Ö¥Ê¥·¡×¤Ï66.0%¤È¡¢¡Ö¥Ê¥·¡×ÇÉ¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÀÊÌ¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤ÏÃËÀ46.0%¡¢½÷À22.0%¤È24¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¥³¥¢¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀµÄ¾¤ÏÈþÆÁ¡×¤È¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤â¡¢ÃË½÷´Ö¤Ç¾¯¤·²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¾ÂÅÄ ³¨Èþ¡Ê¤Ì¤Þ¤¿¡¦¤¨¤ß¡Ë¿Íºà¶È³¦¤äÂç³Ø¥¥ã¥ê¥¢¥»¥ó¥¿¡¼ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤Ê¤É¤Ë20Ç¯°Ê¾å·È¤ï¤ë¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£