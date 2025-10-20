Amazonさん、このセール価格…ドッキリじゃないですよね!?【ニューバランス】スニーカー(レディース)が最大52%OFF
※以下の商品情報は2025年10月18日9時現在のものです。
■ニューバランス スニーカー
Amazonセール特価：8080円(42%OFF)
■GTRACING ゲーミングチェア
Amazonセール特価：1万7424円(15%OFF)
コックピットをイメージした近未来的なデザイン、ゲームに集中できる空間を作り上げ、リアルな臨場感をプラスします。更にPUレザーで高級感もUP！スタイリッシュなデザインと抜群な機能性を両立、自由なゲームスタイルに対応。
■Citizen 腕時計
Amazonセール特価：3万3110円(30%OFF)
酷な環境下にも耐えることができる、本格スポーツウオッチPROMASTER。200ｍ潜水用防水のベーシックなダイバーシリーズに、ケース径約37ミリのボーイズサイズが登場。大きすぎず、小さすぎずの絶妙なサイズ感が、手首が細い女性や男性にもフィット。ペアウオッチとしても楽しめるモデル。
■サムソナイト トートバッグ
Amazonセール特価：2万9700円(25%OFF)
ビジネストレンドを捉えつつ、普遍的なデザインのベーシックビジネスを基調とした4世代目のコレクションとなる『TRADE MASTER 4 〜トレードマスター4〜』。主素材はCORDURABallistic、ハンドル・引手には牛革を使用し上質感を演出。主素材には高強度・撥水性を有する1260デニールのコーデュラバリスティックナイロンを使用、タッチポイントの引手、ハンドル部分は牛革、その他付属パーツにはPU(合成皮革)を使用。
■FSD.WG トートバッグ
Amazonセール特価：3984円(20%OFF)
高品質のPU素材を使用しており、本革より軽く、耐水性・防汚性に優れ、お手入れも簡単。さらに、耐久性に優れており、丈夫で長持ち。上品で光沢を抑えたシンセティックレザーのトートバッグで、トレンドに左右されない”Simple is the best”という王道を貫き、よい意味でゴージャス感を緩和してシンプルさを主張し、さり気なく高級感をプラス。
