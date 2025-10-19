この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

日本テレビ系列で放送中のミステリードラマ『いいこと悪いこと』第2話放送直後、日テレ考察ドラマ考察系YouTuber・トケルが自身のYouTubeチャンネルにて「深川麻衣がニコちゃんころした犯人である理由」について詳細な考察を展開した。動画冒頭でトケルは、「本当はニコちゃん（松井玲奈）がクラブのステージ上で殺害される計画だった」と、事件現場と犯人の動機をメタ的視点も交えて分析し始める。



動画内でトケルは、事件当日の行動や目立った伏線、ドラマ内の印象的なセリフを紐解きながら、「ステージで『スポットライトを浴びてアイドルのようになる』というニコちゃんの夢が、トラックのライトに照らされて殺害される現実に繋がった」と指摘。犯人計画の急な変更理由についても「車の前に押し出す方法はリスクが高く、急遽の決断と思われる」と述べ、本来計画されていた“ステージ殺害”から現場での“急転直下の殺害”に至った流れを推察した。



さらに、「怪しいのはやはり深川麻衣さん演じるシノノメ」とし、第1話から一貫してその動向に注目してきたことを強調。シノノメの眠気アピールや「やった方もやられた方もなかったことにはできない。それを背負ってこの年まで生きている。だから許さなくていいんじゃない？」という意味深なセリフを引用し、「自身の罪悪感や過去の後悔が事件に関与する陰のセリフ」として紹介した。



また、「シノノメの“クマ”強調シーンが黒幕暗示とも受け取れる」と語り、「高木が描いたヒーローの絵に現れる熊のような敵＝シノノメ」という図式にまで言及。周囲の人物のアリバイや行動にも触れ、「サルハシや高木は犯人サイドではない」「ターボーは協力者の可能性」と、視聴者の予想が二転三転する展開を“推しポイント”として挙げる場面もあった。



ラストは、動画内で寄せられた視聴者コメントを紹介しつつ、「本当はステージ上で殺す計画だったのが、出演しなかったため計画変更しトラックに押し出した」という自身の推理を再度強調。「今後も『いいこと悪いこと』考察動画を続けていきますので、見逃さないようチャンネル登録を」と締めくくった。