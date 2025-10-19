17勝ペラルタは来オフにFA、契約延長交渉は進展せずか

ブルワーズがフレディ・ペラルタ投手のトレード放出を検討していると米メディア「ジ・アスレチック」が18日（日本時間19日）に伝えた。

29歳のペラルタは2018年にブルワーズでメジャーデビュー。2年連続開幕投手を務めた今季は33試合登板でリーグ最多17勝（6敗）を挙げ、防御率2.70、204奪三振をマーク。エースとして地区優勝に貢献した。これまで4度の2桁勝利を挙げ、通算70勝42敗、防御率3.59。オールスター戦には2度選出されている。

ペラルタは2020年2月末に5年1550万ドル（約23億円）で契約延長。2025、26年の契約は球団オプションとなっており、年俸800万ドル（約11億8000万円）。来オフにはFAとなる。

今夏には契約延長交渉で進展がなかったことも伝えられており、ジ・アスレチックはブルワーズが「少なくともペラルタに関するトレードのオファーを受ける構えだ」と伝えた。

ブルワーズは怪物ミジオロウスキーや21歳のチューリオら若手主体のチーム。このオフにFAとなる選手は少なく、来季もほぼ同じメンバーで臨める。マーフィー監督も終戦後の会見で「若手がたくさん出てきた。私はこのチームの選手たちが大好きだし、彼らの持つもの、そして将来への可能性を心から信じている」と話していた。エース放出となれば、チームにとっては激震が走ることとなりそうだ。（Full-Count編集部）