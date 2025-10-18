【ハニーズの黒】が高見え！ 大人コーデが即こなれる♡「一軍スカート」

洗練された上品なムードをまとえる黒のアイテムは、秋冬コーデでさらに出番が多くなりそう。大人のコーデに盛り込むなら、【ハニーズ】から登場した、こなれ感のあるスカートがおすすめ。華やかなバルーンシルエットやきれい見えが狙えるナローシルエットなど、秋冬の一軍になりそうなアイテムをピックアップしました。上品さも大人っぽさも備わった黒スカートは、オンオフ問わず活躍しそうです。

甘さと大人っぽさを両立したバルーンスカート

【ハニーズ】「バルーンスカート」\3,480（税込）

裾がふんわりと膨らんだシルエットが特徴。華やかなボリュームがありながら、リュクスなムードをまとった黒がプチプラとは思えない高級感を漂わせます。公式サイトによると「ウエストゴムで、程よいフィット感の楽なはき心地」とのことで、気負わず手が伸びる存在になりそう。ブラウスを合わせてフェミニンに、パーカーでスポーツMIXに。幅広い着こなしを楽しんで。

季節感を添えるコーデュロイスカート

【ハニーズ】「イージーナロースカート」\2,480（税込）

一点投入で秋冬ムードを高めてくれるコーデュロイ素材のナロースカート。カジュアルな素材感もシックな黒なら落ち着いた雰囲気に。スラリとしたナローシルエットなので、ボリュームのあるスウェットやセーターと合わせても好バランスに仕上がります。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：Emika.M