「はなから総理になる覚悟なんてなかったんじゃないかと、疑う声まで出ています」（政治部デスク）。立憲民主党との連立に否定的な姿勢を示し続けてきた、国民民主党代表、玉木雄一郎氏である。あまりに後ろ向きな姿勢に「他人には言えない、総理になりたくない個人的事情があるのでは」と勘ぐる声まで出ているというのだ。

公明党の連立離脱で急接近した自維

高市早苗氏は当初、維新よりも国民との連立に前向きだった。もともと維新との連携は、小泉進次郎氏が総裁に選ばれる前提で、森山裕前幹事長と遠藤敬国対委員長との間で進められてきた話。高市氏から見ると維新は“敵方の仲間”で、政策がより近く、後ろ楯である麻生太郎副総裁とも気脈が通じている国民の方が本命だった。

だが公明党の連立離脱で、自国連立は遠のいてしまった。自国だけの議席では過半数には程遠いからである。

逆に自維は近づきやすくなった。前回の総選挙で維新の吉村洋文大阪府知事は「公明党をぶっ潰す」と言って、大阪の全選挙区で候補を擁立し、全勝している。“不倶戴天の敵”である公明は自民と連立を組むには邪魔な存在だった。

「公明党が抜けても自維だけで衆院に231議席があり、過半数には2議席足りないが、無所属議員を抱き込めば何とかなる形です。両党はまだ正式な合意には至っておらず、維新側は、大阪副首都構想と社会保障改革、馬場伸幸氏の入閣に加え、国会議員1割減というかなり高めの球も投げて自民を揺さぶっています」（政治部デスク）

一方で、維新は野党連立も視野に入れながら動いてきた。

「与党を批判して選挙を戦ってきた立場としては野党連立の方が乗りやすい話でした。しかし、立国の対立が一向に解消に向かわない中、野党連立は実現しないと判断して自民党に近づいたのです」（同）

最初から組む気などなかったのでは

こうした維新の動きを、玉木氏は15日夜、YouTube番組で「自民党とやるなら、最初から言ってよという感じだ」「なんか二枚舌みたいな感じに扱われて、残念だ」と批判した。だが、政権交代を目指していた野党関係者の間では「野党連立を潰したのは野田氏でも吉村氏でもなく、玉木氏だ」と指摘する声がよく聞かれるという。

「立民が、首班指名で玉木氏と書いていいという好条件を示してきたのにかかわらず、最初から玉木氏は無理難題を突きつけて歩み寄ろうとはしなかったからです」（立民関係者）

立民が違憲の部分があり「廃止すべき」と主張している安全保障法制の容認、原発ゼロ政策の見直しを、国民は要求してきた。

「この2つは立民が結党時から掲げている柱の政策で、到底受け入れられるものではありません。国民は話し合いの場にはついたものの、最初から組む気などなかったようにも見えるのです」（同）

不倫話がまだもつれている？

前出のデスクも玉木氏の一連の言動が「奇異に映った」と語る。

「国民は躍進したと言われていますが、衆院の議席はたったの27議席です。147議席を持つ立民の野田さんが『総理の座を譲るから組まないか』と言ってきた千載一遇のチャンスをなぜみすみす放棄したのか。もちろん、基本政策が一致しない党と組めないという玉木さんの主張は筋論として全く間違っていないですが、政治には妥協も必要。現に、自公は基本政策が全然違う党なのに26年間も手を携えながら与党としてやってきたわけです。今年４月には立民・国民・連合の３者で基本政策の共有について話し合って文書も交わしていたし、もっと歩み寄ることができたはず。徹頭徹尾、立民が受け入れられない政策変更を迫り続けた頑な姿勢はなんだったのか」

玉木氏には「総理になりたくない事情」があるのではないかと勘ぐる声まで出ていると言うのだ。

「不倫話がまだもつれているのではないか、という話が出回っています」（同）

昨年11月「FLASH」で報じられた、元グラビアアイドル小泉みゆきとの不倫についてである。玉木氏本人は事実関係を認めて謝罪したが、

「どうやら小泉とはまだ示談には至っていないらしいみたいな話も流れていて。確かに総理に上り詰めた瞬間、相手の女性が騒ぎ出してしまうような事態になったら目も当てられない。『まだ表に出ていない別のスキャンダルを抱えているのでは』と勘ぐる声も出ています」（同）

このような噂が事実ならば、そもそも公党の代表として資格を欠いているという話だが…。はたしてこのまま自維連立政権樹立で女性初の総理誕生となるのか。

「キャスティングボードは維新にあります。週末の各社の世論調査を見て、連立するかしないかどっちとも取れるように動いているようにも見えます」（同）

来週の首班指名まで各党ギリギリの駆け引きが続きそうだ。

