◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース3―1ブルワーズ（2025年10月16日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席で自身ポストシーズン（PS）初となる三塁打を放って先制のホームを踏むなど4打数1安打。2点リードの9回を佐々木朗希投手（23）が締め、チームは3連勝でワールドシリーズ進出に王手をかけた。

初回の第1打席は「オープナー」として先発した救援左腕・アシュビーの外角低めスライダーを上手く拾って右翼線に三塁打。チャンスメークすると次打者・ベッツの適時二塁打で先制のホームを踏んだ。

2回2死一塁の第2打席は“怪物新人”ミジオロウスキーと対戦し、膝元への高速スライダーでニゴロ。5回2死の第3打席は3球三振に打ち取られた。

7回2死の第4打席は相手ベンチが左腕・ケーニッグを投入。カーブに空振り三振に倒れた。

チームは先発・グラスノーが2回にバウアーズに中前へ同点打を許したものの6回途中までこの1失点に抑え、5回2/3を3安打、8奪三振と好投。打線も1―1の6回1死一、二塁からエドマンがミジオロウスキーのスライダーを捉え、中前適時打を放って勝ち越しに成功した。この回、敵失もあり2点を奪ってリードを広げると、グラスノーの後を継いだ救援陣も力投した。

3―1の9回は“新守護神”佐々木が3人でピシャリと締め、PS3セーブ目。3連勝で対戦成績を3勝0敗とし、2年連続のワールドシリーズ進出に王手をかけた。

17日（同18日）の第4戦は大谷が先発予定で4連勝突破を狙う。