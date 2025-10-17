ペドロ・マルティネス氏が宣言「これから私はペドロ・ヤマモトに」

ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に先発。9回1失点で自身初の完投勝利を成し遂げた。これには殿堂入り右腕のペドロ・マルティネス氏も大絶賛。「これから私はペドロ・ヤマモトになる」と珍宣言していた。

初回先頭のチューリオに初球96.9マイル（約155.9キロ）のフォーシームを捉えられ、いきなりの被弾。しかし、すぐさま立ち直り、以降はブルワーズ打線を沈黙させた。9回3安打1失点、1四球7奪三振。日本人投手初のポストシーズン完投勝利を果たした。

米メディア「TNTスポーツ」は公式X（旧ツイッター）でマルティネス氏のコメントを紹介。「ヨシはとてもいい男。私はマルティネスの代わりにペドロ・ヤマモトと名乗りたい」とジョークを交えて絶賛。さらに「ペドロ・ヤマモトは私のダディ（ペドロ・ヤマモトと名乗ることができれば、頼れる存在）だ。もしそうだったら、ドジャースをトレードされなかったよ！」と絶賛した。

その後自身のXを公開。「ブルワーズが悪くなかった。彼らはいつも通りのプレーをしようとしましたが、相手の投球が素晴らしすぎた。山本は抜群でした！ 速球から変化球、そして終いに（目線から）消えるスプリットまで。なんて制球力！」と大絶賛だった。（Full-Count編集部）