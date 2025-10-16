映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」（1985年）で、俳優マイケル・J・フォックスが演じたマーティ・マクフライが演奏していた赤いギターが行方不明になっている。劇中でマーティはギタリストであるチャック・ベリーの「ジョニー・B.グッド」を披露している。この時、マーティが持っていた「ギブソン ES-345」について、マイケルは「今も手元にあればいいのに」と語るが、現在どこにあるのかは不明だ。



「映画公開から数十年が経ち、『ジョニー・B.グッド』で使われたギターは『それが何か』よりも『それでないこと』の方が重要になった。つまり、今は手に入らないということだ」。マイケルは、当時その価値を予見できなかったと悔やみつつ、誰かが所有している可能性を示唆する。「誰かはその価値を理解していた。そしてそれがコレクションにあるのか、屋根裏やホームスタジオに隠されているのかは分からないけど、名乗り出てはいない」と語っている。



現在、ギブソン社もこのギターの捜索に乗り出しているという。マイケルは「僕の有名な赤いロックンロールマシンを探す旅を記録するドキュメンタリー映画のスポンサーにまでなっているんだ」と明かした。



このギターが登場するシーンは、マイケル自身にとっても特別な意味を持つという。「これは映画の中で一番好きなシーンだ。夢が叶う瞬間を象徴している。マーティが自分のためにやったことを、僕自身も自分のためにやっていたんだ」



