おばけのキャンディークッキー【材料】（直径7.5cm 8個分）無塩バター 50gグラニュー糖 40g溶き卵 25g<粉類>薄力粉 110g強力粉 10gココアパウダー 8gキャンディ(棒付き) 12本チョコペン(黒) 1本打ち粉(強力粉) 適量【下準備】1、＜粉類＞の材料は合わせて振るっておく。2、材料は全て室温に戻しておく。【作り方】1、ボウルに無塩バターを入れて滑らかになるまで練り、グラニュー糖を加えて白っぽくなるまでよくすり混ぜ、さらに溶き卵を少しずつ加えてその都度しっかりと混ぜる。2、振るっておいた＜粉類＞を加えて混ぜ、粉気がなくなるまで混ぜる。ラップにのせて、ひとまとまりにする。半分にして重ねる作業を5回繰り返す。ラップに包んで冷蔵庫で30分以上冷やす。3、打ち粉を麺棒と生地の両面にして、厚さ3〜5mmに伸ばす。丸とおばけの形のクッキー型で抜く。170℃に予熱しておいたオーブンで12分焼く。4、キャンディ(棒付き)は、抗菌袋に入れてタオルで包み、麺棒でたたいて砕く。5、(3)に(4)を入れて、3分焼く。キャンディが溶け切ってない場合はオーブンの中にしばらく置く。6、チョコペンを湯せんで溶かして(5)に顔を描く。【このレシピのポイント・コツ】ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。