応援していたファンからすればヒヤヒヤからの僥倖だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月13日の第1試合で渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）が絶好と思われた三面張リーチを打ったものの、次々とアガリ牌が脇に流れて絶滅寸前になる事態に、本人よりも全てを知るファンの方が肝を冷やすことになった。

【映像】三面張が絶滅寸前…ラス牌ツモの感動

平和の三面張ともなれば、リーチを打った瞬間にはアガリが約束されたようなものと思うのが、雀士の心理だ。東2局、親番の白鳥の配牌は赤五万を含んだ面子、さらに両面ターツが2つというチャンス手。真っ直ぐに平和系の手を目指し、リーチを打ってツモるというビジョンが明確だった。その後、さらに赤5索も引いて楽々と満貫が見える手格好に。十分な打点力をつけてから11巡目に2・5・8索待ちでリーチを打った。

この時、2・5・8索は山に残り3枚。残り巡目を考えても、十分にツモアガリが期待できるところだ。ところがリーチをかけて直後から、2索が脇へ脇へと流れていった。気がつけば、あっという間の残りは8索の1枚だけ。ツモれば満貫からという絶好手が水の泡になるところだ。

それでも昨シーズンからチームのエースの風格漂う白鳥は、しっかりと引き付けた。14巡目、静かに持ってきたのはラス牌の8索。裏ドラも1枚乗り、リーチ・ツモ・平和・赤2・裏ドラの跳満、1万8000点という大きなアガリになった。ファンも勝負強さに目を見張ったようで「つええｗ」「さすがや」「つもるんかーい」これは鳳凰と称賛を送っていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

