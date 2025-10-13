前田敦子、AKB48握手会に13年3ヶ月ぶり参加 小嶋陽菜「ヲタクのみんな元気〜？」
今年12月にグループ結成20周年を迎えるAKB48が、メモリアルシングルとして8月13日にリリースした『Oh my pumpkin!』の発売記念イベント「東京握手会」を13日、幕張メッセで行った。
【写真】豪華メンバーがズラリ！発売記念イベントの模様
同曲の初回限定盤CDに封入されているシリアルナンバー券でどなたでも参加できる本イベントは、「ステージイベント」と「握手会」の2部構成で開催。「ステージイベント」に、シングルに参加しているレジェンドOGメンバー 前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃の4人に加え、海外姉妹グループメンバー7人がスペシャルゲストとして登場した。OGメンバーのシングル参加は、10周年記念シングルとして2016年にリリースした『君はメロディー』以来であり、OGメンバーが握手会イベントに参加するのはグループ史上初となった。そんな貴重なステージを一目見ようと、会場には朝から多くのファンが詰めかけ、超満員の大盛況だった。
Overtureから熱気と歓声に包まれる中、全11曲におよぶステージイベントがスタート。66thシングル『Oh my pumpkin!』に収録のカップリング2曲に続き、OGメンバーと海外姉妹グループメンバーがステージに登場した。選抜メンバー全員が揃ってファンの前で披露するのは今回が初となる『Oh my punmpkin!』の生パフォーマンスで、会場のボルテージは一気に最高潮に。約13年3ヶ月ぶりに握手会イベントに参加した前田敦子は、当時と変わらない笑顔で「こんにちは〜」とあいさつ。小嶋陽菜も「AKB48ヲタクのみんな元気〜？」と呼びかけ、指原莉乃は「昔を思い出すというか（握手会で）幕張と横浜を交互に行き来してた時代を思い出します（笑）」と懐かしそうに目を細めた。
また、高橋みなみは「ペンライトの色こんなにあったっけ！？私たちの時代は3色くらいだった気がする」と色とりどりの光に包まれた会場に驚いた様子を見せ、前田も「メンバーによって色が違うってこと？」とグッズの進化に興味津々。そんな中、4代目AKB48グループ総監督・倉野尾成美から「（12月に出演いただく）武道館コンサートまでにペンライトカラー教えてください」とお願いされると、前田は「え！自分で決めていいってこと？じゃあ赤と〜…」と嬉しそうにリクエスト。和気あいあいとしたトークでファンの笑いを誘った。
OG・海外メンバーがステージを後にすると、現役メンバー全員がステージに登場。次の曲に入るかと思いきや、ここで突如スクリーンに映像が。昨年12月8日の周年記念日にAKB48劇場のリニューアルオープンとともに開幕した劇場公演・AKB48 18th Stage「ここからだ」のアルバムを、12月17日にリリースすることをサプライズで発表した。秋元康氏が書き下ろすオリジナル公演としては約9年ぶりの公演であり、“AKB48はここから第二期黄金時代を迎える”という想いを込めて名付られた「ここからだ」公演。音源化を望む多くの声を受け、オリジナルメンバー（初日出演メンバー）の新規収録という形でアルバム化が実現した。
「ここからだ」公演でセンターを務める小栗有以は「私も好きな曲が多いので、たくさんの方に聴いていただけると嬉しいです！」と感激した様子でコメントした。ステージイベントの最後には海外メンバー7人が再び登場。現役メンバーを含めた全員で『ポニーテールとシュシュ』を披露し、メモリアルシングルにふさわしい華やかなステージで締めくくった。
ステージイベント終了後は、現役メンバーによる「握手会」、海外姉妹グループメンバーは7人全員と写真が撮れる「写真会」を実施し、会場は終日大きな賑わいに包まれた。さらに、高橋・小嶋・指原の3人も「握手会」に急きょ参戦。限られた時間ではあったが、幸運なファンと楽しそうに握手を交わしていた。
AKB48は12月4日から7日に日本武道館コンサート「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館」全6公演を開催。豪華OGメンバーも大集合で、20周年を盛大にお祝いします。そして、20周年を迎える12月8日はAKB48劇場で「AKB48劇場20周年特別記念公演」を行う。
■OGメンバー握手会参加についての補足
・前田敦子…2012年7月以来約13年3ヶ月ぶり
・高橋みなみ…2015年11月以来約10年ぶり
・小嶋陽菜…2017年2月以来約8年8ヶ月ぶり
・指原莉乃…2019年4月以来約6年半ぶり（※卒業時に在籍していたHKT48の握手会）
