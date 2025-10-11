沢尻エリカ39歳、近影にネット衝撃「吹っ切れた感じがまた、いい」「人を惹きつける魅力のある人」
俳優の沢尻エリカ（39）の近影がネット上で「綺麗すぎるだろ。レベチが違いすぎる」「なんか、なにか吹っ切れた感じがまた、いいです」などと話題となっている。10日、都内で行われた日本発の新たなスポーツブランド「DIG（ディグ）」ブランドローンチ記者会見に登壇し、2024年2月に東京・新国立劇場にて上演された舞台『欲望という名の電車』で俳優に復帰して以来、公の場に約1年8ヶ月ぶりに姿を見せた。
【写真】姿が激変！おでこ全開の強めパーマ 1年8ヶ月ぶりに姿を見せた沢尻エリカ
沢尻は、スペシャルアンバサダーとして登場。公の場に約1年8ヶ月ぶりに姿を見せた沢尻は、ロングヘアを強めにウェーブさせたヘアスタイルで、DIGのウェアをカジュアルかつクールに着こなした。
ウェアについて、沢尻は「とにかく着やすい。雪山はもちろん、タウンユースでも着られるのがいいなと思っていて、個人的にこういうオーバーサイズの服をプライベートで着ることが多いので、この冬大活躍しそうです」と笑顔を見せていた。
久々の公の場に登場し、沢尻の最新ショットにSNS上では「エリカ様最強すぎる」「やっぱり美人やし、なんかいいよね」「沢尻エリカ久しぶりに確かに見たね」「もう失望させないでくれよ 好きな女優なんで」「人を惹きつける魅力のある人だなと、改めて思います」などの声があがっている。
