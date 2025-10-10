¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¡¢ÀäÌÇ¶²¤ìÄã²¼¡¡ÊÝ¸î³èÆ°¤Ç¸ÄÂÎ¿ô²óÉü
¡¡¹ñºÝ¼«Á³ÊÝ¸îÏ¢¹ç¡ÊIUCN¡Ë¤Ï10Æü¡¢À¤³¦¤ÎÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¾®³Þ¸¶½ôÅç¡ÊÅìµþ¡Ë¤äÆîÀ¾½ôÅç¡Ê¼¯»ùÅç¡¢²Æì¡Ë¤Ç»ºÍñ¤¹¤ë¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤¬ÊÝ¸î³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÊ¬Îà¤«¤é³°¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤ÇÄ»Îà¤Î6³äÄ¶¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦Ãæ¤ÎÃÈ¤«¤¤³¤¤Ë¹¤¯Ê¬ÉÛ¤¹¤ë¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤Ï20À¤µª¸åÈ¾¡¢»ºÍñ¤¹¤ëº½ÉÍ¤Î´Ä¶Îô²½¤äµù¶È¤Î±Æ¶Á¤Ç·ã¸º¤·¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÊ¬Îà¤Ç¤Ï2ÈÖÌÜ¤Ë´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤¤¡Ö´íµ¡¡×¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1970Ç¯Âå¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿ô¤¬Ìó28¡óÁý²Ã¤·¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÏÀäÌÇ¤Î²ÄÇ½À¤¬ºÇ¤âÄã¤¤¡ÖÄã·üÇ°¡×¤Ë°ú¤²¼¤²¤¿¡£±è´ß³«È¯¤Ë¤è¤ëÀ¸Â©ÃÏ¤Î¾Ã¼º¤äÃÏµå²¹ÃÈ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¶¼°Ò¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä»Îà¤Ç¤ÏÉ¾²ÁÂÐ¾Ý1Ëü1185¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢1256¼ï¤¬À¤³¦Åª¤ËÀäÌÇ¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¡£Ä»Îà¤Î61¡ó¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤¿¡£2016Ç¯»þÅÀ¤Ç¤Ï44¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ë³¤É¹¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¡¢ËÌ¶Ë¤Î¥¢¥¶¥é¥·3¼ï¤ÎÀäÌÇ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£