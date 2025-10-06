４日深夜に恒例のＴＢＳ「オールスター後夜祭」が放送され、前回番組ルールに従い「最下位→番組出禁」となってスタジオから追放された女性芸人がまさか場所に現れ、ネットに笑いが広がった。

深夜に「後夜祭」出演芸人の留守宅を襲撃して、誰の部屋かを当てる「自宅中継人狼」の企画で、中継先の芸人宅にヒコロヒーが登場。スタジオに「うわーっ」「おおー」と歓声が起こった。

司会の有吉弘行が、スタジオ出演は出禁でも中継出演はＯＫと説明すると、ヒコロヒーは「私のいない喫煙所は、みなさんどうですか？」と笑わせた。

芸人宅の物色をはじめ「男の人特有の独特の臭いにおいが…」と言いながら、謎のお店カードや、ベッド脇に隠されていた禁断のゴム袋を漁り、スタジオから「よく触れるな」の声も。

ベッドの布団に何度も顔を埋めてにおいをかぎ「生々しいにおいがします」とリポートするなど大暴れした。

正解はストレッチーズ・高木貫太の部屋だった。

ネットでは「出禁ヒコロヒーｗ」「出禁が脱法的に出るパターン！」「ヒコロヒー壊れとるｗ」「マジか」「凄すぎる」「おもろいなぁ 暴れすぎ笑」「こんなヨゴレやる芸人じゃないだろｗ」「触り方が躊躇ないなｗ」「今日はまた一段とお美しいな（笑）」「出禁じゃなかったら この喫煙所レースに出てたのかｗ」「すげえわ」「よく布団の臭い嗅げるなｗ」「容赦ない」と笑いが広がった。