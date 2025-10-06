自民党の高市総裁は６日午前、党役員・閣僚人事の検討を進めた。

同日中に党役員の骨格を固め、７日にも新執行部を発足させる見通しだ。内閣の要となる官房長官には木原稔・前防衛相（５６）を充てる方向で調整している。

高市氏は６日午前、東京・赤坂の衆院議員宿舎で人事の調整を続けた。木原氏は保守派として知られ、高市氏と関係が近い。総裁選の決選投票で高市氏支持に回った旧茂木派に所属している。

執行部人事を巡っては、幹事長に鈴木俊一総務会長（７２）を起用する方針を固めている。鈴木氏は決選投票で高市氏を支援した麻生派の所属で、同派を率いる麻生太郎最高顧問（８５）の義弟に当たる。麻生氏は副総裁への起用を検討している。

高市氏は閣僚や党役員に女性を多く登用する考えを示しており、政調会長や選挙対策委員長など党四役に女性を登用する案も出ている。

総裁選で高市氏と争った茂木敏充・前幹事長（６９）は、外相を含めた重要閣僚で調整している。小泉進次郎農相（４４）、林芳正官房長官（６４）、小林鷹之・元経済安全保障相（５０）は政府か党のポストで処遇する方向だ。