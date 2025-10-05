¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥ê¥ó¥°Âç²ñ¤ÇÃËÀ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¡¡ÆÊÌÚ¡¦Æá¿Ü±ö¸¶»Ô
ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»ÔÅòËÜ±ö¸¶¤Î»³ÎÓ¤Ç4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥ê¥ó¥°Âç²ñ¤Ç¡¢ºë¶Ì¸©¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿80Âå¤ÎÃËÀ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤¬ÁøÆñ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤ò¼çºÅ¤·¤¿ÆüËÜ¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥ê¥ó¥°¶¨²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥ê¥ó¥°¤ÏÃÏ¿Þ¤òÆÉ¤ß²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢»³ÎÓ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤ÎÂ®¤µ¤ò¶¥¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢4Æü¤ÎÂç²ñ¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤«¤éÌó1200¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
4Æü¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¡¼¾ì¼þÊÕ¤Î»³ÎÓ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿Ä¹¤µ2¡Á3¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢ÅÓÃæ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ìó12¡Á13¸ÄÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÄÌ²á¤ÏIC¥Á¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Î6¥Ý¥¤¥ó¥ÈÌÜ°Ê¹ß¤ÎÄÌ²á¤ÎµÏ¿¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âç²ñ¤Ï5Æü¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÁÜº÷¤Î¤¿¤á5Æü¤Î¶¥µ»¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ïºë¶Ì¸©¤«¤é1¿Í¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï5ÆüÄ«¤«¤é56¿ÍÂÖÀª¤ÇÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£