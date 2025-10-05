ED治療薬「シアリス」が薬局で買えるように……気になる「お値段」は？

もうすぐ、ＥＤ治療薬が薬局で販売されるようになる。では、その気になる効果と副作用は？

EDの男性は３人に１人

「最新のデータでは、EDを患う日本人男性は1400万人、実に3人に1人です。ED治療薬の普及が急務ですが、現状では一度は医師の診察を受けなくては処方されず、患者の心理的負担が大きいんです」（福元メンズヘルスクリニック院長の福元和彦氏）

厚生労働省の専門部会は9月18日、ED治療薬「シアリス」（一般名タダラフィル）について、医師の処方箋なしに薬局で買える「市販化」を認めた。薬剤師に年齢確認用の身分証を提示し、内服薬の有無などを告げると購入できるのだ。

製造販売が認められたエスエス製薬の広報は、「販売時期や販売価格は未定」と言うが、今後使用者が急増するシアリスの特徴を改めて見よう。

正規品よりは割高に

「性欲増進効果はなく、性的刺激を感じたときだけ勃起を促すクスリです。服用後、1〜2時間で勃起機能が改善し、効果が最大36時間続く。

血管を拡張させるので、動悸や顔のほてり、頭痛、腰痛、消化不良などの副作用が出ることはありますが、バイアグラよりも少ないので、使い勝手が良いです」（福元氏）

現在、シアリスは10ミリグラム約1500〜1800円だが、いくらになるか。

「1ミリグラム2000円ほどになると予想します。少々割高にはなりますが、処方する医師のいない地域や、旅先でも買えるのは大きな利点です」（泌尿器科医の小堀善友氏）

生涯現役が薬局で実現できる時代になりそうだ。

