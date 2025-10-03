バーガーキングと人気漫画『カグラバチ』がコラボ！ 世界観が体験できるコラボ店舗が期間限定で渋谷にオープン、描き下ろしのアクキーがもらえる期間限定メニューも

バーガーキング®が『カグラバチ』と本気コラボ！ 渋谷が“カグラバチ化”、限定バーガー＆アクキーも見逃せない！

あの『カグラバチ』の世界に飛び込める!? バーガーキング®が超人気漫画『カグラバチ』との激アツなコラボを発表しました！

期間中、バーガーキング® 渋谷センター街店が、作中の世界観を表現した「バーガーキング® 渋谷カグラバチ店」に大変身。

壁一面の名シーン展示や、物語の鍵を握る“妖刀”のディスプレイ、巨大な金魚が泳ぐ圧巻のフォトスポットなど、ファンなら絶対に見逃せない空間が広がります。

さらに、コラボ限定メニュー「フレームスモーク」セット3種も登場！ 直火焼きビーフパティと特製スモーキーマヨソースが食欲をそそる本格バーガーは、セット価格1,190円。なんと、このセットを買うと、外薗健先生描き下ろしのオリジナルアクリルキーホルダー（全3種）が必ず貰えるんです！

コラボは10月3日（金）から10月30日（木）までの期間限定。この機会をお見逃しなく！

（以下、プレスリリースより）

大人気マンガ『カグラバチ』の世界観が体験できるコラボ店舗「バーガーキング® 渋谷カグラバチ店」が期間限定で渋谷センター街にオープン！千鉱・伯理・緋雪と一緒に「フレームスモーク」セットを味わおう！

株式会社ビーケージャパンホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野村 一裕）は、2025年10月3日（金）〜10月30日（木）の期間限定で、バーガーキング® 渋谷センター街店にてマンガ『カグラバチ』（集英社）の世界観を表現した「バーガーキング® 渋谷カグラバチ店」をオープンいたします。

主人公である六平千鉱が決意の炎を胸に宿して戦う、大人気マンガ『カグラバチ』の世界観を体験できる「バーガーキング® 渋谷カグラバチ店」が、渋谷センター街に期間限定でオープンいたします。

六平千鉱・漣伯理・香刈緋雪たちがバーガーを味わうイラストで飾られたエントランスや、壁一面に広がるマンガの名シーンの展示、作中で重要な鍵を握る「妖刀」をイメージしたディスプレイ、さらには巨大な金魚が壁を泳ぐ圧巻のフォトスポットなど、『カグラバチ』の魅力がつまった期間限定店舗です。

ぜひこの機会に「バーガーキング® 渋谷カグラバチ店」へご来店いただき、『カグラバチ』の世界観に浸りながら、バーガーキング® 自慢の直火焼きの100％ビーフパティと「特製スモーキーマヨソース」を使用した期間限定商品「フレームスモーク」セット3商品を、千鉱たちと一緒にお楽しみください。

■バーガーキング® 渋谷カグラバチ店

期間：2025年10月3日（金）〜10月30日（木）

住所：東京都渋谷区宇田川町25-5 センタービル 1F

バーガーキング®と大人気マンガ『カグラバチ』がコラボ！

特製スモーキーマヨソースを使用した本格バーガー

「フレームスモーク」セット3種新発売！

外薗健先生描き下ろしアクリルキーホルダーが必ず貰える（全3種）

バーガーキング® と「週刊少年ジャンプ」で連載中の大人気マンガ『カグラバチ』がコラボレーションいたします。バーガーキング® 自慢の直火焼きの100％ビーフパティと「特製スモーキーマヨソース」を使用した、期間限定商品「フレームスモーク」セット3商品を新発売いたします。

Aセット『フレームスモーク ダブルチーズバーガー』、Bセット『フレームスモーク ベーコンダブルチーズバーガー』、Cセット『フレームスモーク チキンダブルチーズバーガー』の3商品からお選びいただけます。

Aセット『フレームスモーク ダブルチーズバーガー』は、直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、コクのあるチェダーチーズを2枚、アクセントのピクルスを重ね、「特製スモーキーマヨソース」とケチャップ、マスタードで仕上げ、トーストしたセサミバンズで挟んだ本格バーガーです。

Bセット『フレームスモーク ベーコンダブルチーズバーガー』は、直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、コクのあるチェダーチーズを2枚、スモーキーなベーコン4枚、アクセントのピクルスを重ね、「特製スモーキーマヨソース」とケチャップ、マスタードで仕上げ、トーストしたセサミバンズで挟んだ本格バーガーです。

Cセット『フレームスモーク チキンダブルチーズバーガー』は、外はサクサク、中はジューシーなチキンパティ2枚に、コクのあるチェダーチーズを2枚、アクセントのピクルスを重ね、「特製スモーキーマヨソース」とケチャップ、マスタードで仕上げ、トーストしたセサミバンズで挟んだ本格チキンバーガーです。

「フレームスモーク」セット3商品のいずれかをご購入いただいたお客様へ『カグラバチ』のアクリルキーホルダー（※無くなり次第終了※全3種デザイン・1店舗1デザインでの配布）をプレゼントいたします。アクリルキーホルダーは、主要登場キャラクターの六平千鉱・漣伯理・香刈緋雪が本格バーガーを楽しむシーンを描いた、外薗健先生の描き下ろしオリジナルデザインです。

『カグラバチ』ファンの皆様も、バーガーキング® ファンの皆様も、ぜひこの機会にバーガーキング® 自慢の直火焼きの100％ビーフパティと「特製スモーキーマヨソース」を使用した、期間限定商品「フレームスモーク」セット3商品をお楽しみください。

商品概要

商品名：Aセット『フレームスモーク ダブルチーズバーガー』

発売日：2025年10月3日（金）〜

価 格：セット1,190円

商品名：Bセット『フレームスモーク ベーコンダブルチーズバーガー』

発売日：2025年10月3日（金）〜

価 格：セット1,190円

商品名：Cセット『フレームスモーク チキンダブルチーズバーガー』

発売日：2025年10月3日（金）〜

価 格：セット1,190円

〈注意事項〉

※フレームスモークバーガーはオリジナルアクリルキーホルダー付きセットのみの販売です。

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）付きです。

※1会計3セットまでご購入いただけます。

※数量限定商品につき売り切れ次第、販売終了となります。

※一部店舗では、取り扱っておりません。

※金額は全て総額表示（税込み価格）です。

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となります。

※店舗により販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※キャンペーン変更により予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※デリバリーは対象外です。

※画像はイメージです。

※下記店舗では、『フレームスモーク ダブルチーズバーガー』セット、『フレームスモーク ベーコンダブルチーズバーガー』セット、『フレームスモーク チキンダブルチーズバーガー』セットの販売を実施しておりません。予めご了承ください。

バーガーキング® 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）

バーガーキング® 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）

『カグラバチ』オリジナルアクリルキーホルダー概要

アクリルキーホルダーは、主要登場キャラクターの六平千鉱・漣伯理・香刈緋雪の全3種デザインです。

1店舗1デザインでの配布となります。外薗健先生描き下ろしのバーガーキング® 限定オリジナルデザインです。

バーガーキング® ×『カグラバチ』特設WEBサイト

URL：https://www.burgerking.co.jp/cp/kagurabachi/index.html

〈注意事項〉

※「フレームスモーク」セット3商品のいずれかを1つご購入ごとに、アクリルキーホルダーを1つご提供いたします。

※数量限定です。無くなり次第終了となります。

※デザインは全3種です。1店舗1デザイン配布いたします。

※店舗によりもらえるアクリルキーホルダーのデザインが異なります。

※事前のお取り置きは承っておりません。

※デリバリーは対象外です。

※セットのみの販売です。

※本アクリルキーホルダーと現金の交換はできません、また、第三者への譲渡・転売はお控えください。

※画像はイメージです。

『カグラバチ』作品紹介

「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて2023年連載開始。

集英社の全世界（日中韓を除く）・多言語対象のサイマル漫画誌アプリ・WEB サービス「MANGA Plus by SHUEISHA」にて連載開始1週間で、第1話が世界閲覧数1位を獲得（2023年9月期・英語版）するなど、瞬く間に海外でも話題となった。

2024年8月には「次にくるマンガ大賞2024」コミックス部門1位を受賞。2025年10月3日（金）にコミックス9巻が発売予定。

■あらすじ

刀匠を志し、父のもとで修行に励む毎日を送る少年・六平千鉱（ろくひら ちひろ）。

おちゃらけた父と、寡黙な息子。賑やかで笑いの絶えない日々が、これからも続くと信じていたのに──突如として訪れた悲劇によって、そんな日常を無慈悲に奪われてしまいます。

血塗られた絆、戻らぬ日々。燃え上がる憎しみを糧に、決意の炎を胸に宿して戦う剣戟バトルアクション作品。

©外薗健／集英社

バーガーキング® ブランドについて

1954年に設立されたバーガーキング® ブランドは、世界100カ国を超える国々と米国において、19,500店舗以上で事業展開しているファーストフードハンバーガーチェーンです。

バーガーキング® ブランドは、レストランブランドインターナショナル（TSX,NYSE:QSR）が保有しています。（レストランブランドインターナショナルは総売上が350億ドル超、総店舗数28,000超を展開する世界最大規模のファーストフードレストラン企業です。）

日本では、株式会社ビーケージャパンホールディングスが国内マーケティング、店舗運営の全権を担い、新規FCの育成やメニュー開発、販売戦略などの機能を保持し、更には店舗開発・新規出店への包括的責任を負っています。

会社概要

会 社 名：株式会社ビーケージャパンホールディングス

代 表 者：代表取締役社長 野村 一裕

本社所在地：東京都千代田区一番町23-3 フロントプレイス千代田一番町 2F・3F

U R L ：https://www.burgerking.co.jp

X：https://x.com/BURGERKINGJAPAN

Facebook ：https://www.facebook.com/BURGERKINGJP

Instagram：https://instagram.com/burgerkingjp

TikTok ：https://www.tiktok.com/@burgerking_japan