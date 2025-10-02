Photo: にしやまあやか

コーヒーを淹れる時間は、毎朝の最高のリラックスタイム。でも、毎日ハンドドリップするのは、正直ちょっと面倒な時もあるんです…。

もっと手軽に美味しいコーヒーを淹れたいという私のわがままを叶えてくれたのが、OXO（オクソー）の「クイック濃縮コーヒーメーカー」。

OXO オクソー クイック 濃縮 コーヒー メーカー 水出し コーヒー ボトル 軽量 持ち運び可能 5分で作れる 一度に4杯分

電源も紙フィルターも不要で、水出しコーヒーがたった5分でできてしまうという優れものです。

実際に使ってみたら想像以上に簡単で、おうちコーヒーの楽しみ方が広がりました！

ポンプでじゅわ〜っと抽出される瞬間がたまらない

「クイック濃縮コーヒーメーカー」は、豆を入れるトレイとタンパー、水を入れるタンク、そしてポンプと抽出したコーヒーを受けるカラフェがセットになった筒状のコーヒーメーカーです。

そのちょっとユニークな抽出方法はとっても簡単。なんとコーヒーの粉と水（またはお湯）をセットし、数分待ってからポンプを押すだけ。

この手軽さで一度に最大4杯分を作れる点も魅力です。

ポンプをプッシュするとじゅわ〜っと、濃縮されたコーヒーが抽出されるこの瞬間が、なんだか実験みたいで毎回ワクワクします。

特に感動したのは、水出しコーヒーの手軽さ。これまでは半日くらいかかっていたのが、これを使えばたったの5分で抽出可能。

抽出したコーヒーを氷で割れば水出しアイスコーヒーの完成です。ちなみに、ホットならもっとクイックで、なんと2分で抽出できます。

コーヒー豆全体に雨のようにゆっくりまんべんなく水が行き渡る設計で、味わいは雑味が少なくてクリア。豆の持ち味をダイレクトに感じられます。

アレンジ自在。私だけの「おうちカフェ」がオープン

「クイック濃縮コーヒーメーカー」は濃縮コーヒーを抽出する仕組みなので、アレンジ幅が広いのも嬉しいポイントでした。

ホットで淹れた濃縮コーヒーを牛乳で割ってカフェラテにしたり、お湯で割ってアメリカーノ風にしたり。これならバニラアイスに直接かけてアフォガート風に楽しむこともできそうです。

その日の気分で色々な飲み方を楽しめるから、まるで自宅に小さなカフェがオープンしたかのよう。飲みたいと思った時にすぐ作れるので、急な来客時にも重宝しそうです。

また、使用するコーヒー豆や、豆の粒度によっても抽出具合を変化させられます。

今回は地元の珈琲店に勧めてもらって酸味強めのケニアの豆を推奨の細挽き（2〜３番手）にして使用しましたが、「クイック濃縮コーヒーメーカー」で入れると、酸味が悪目立ちせず、好みのバランスになりました。

細挽き豆が推奨されていますが、中細挽き豆での抽出が不可能というわけではありません。

スーパーで売っている中細挽きの豆を使用してみると、粒度が荒いのでタンクにお湯を注いだ途端にコーヒーがポタポタと落ち始めてしまうものの、よりあっさり飲みやすいコーヒーができた印象。

微粉を好まない方ならむしろこの使い方もアリかもしれません。

つまり、豆の粒度も調整できるとよりさまざまな使い方を試せるので、グラインダーやミルも手に入れておくとより楽しみ方が広まりますよ。

手軽さも、機能も、使いやすさも申し分ナシ！

構造はエアロプレスと似ていますが、こちらはエアロプレスよりも軽い力でポンプを押せた印象です。

豆のセットの仕方によっては何度もプッシュしないとコーヒーが抽出しきらないこともありますが、大した労力ではありません。力の弱い方でもお子さんでも、誰でも簡単に扱えるコーヒーメーカーだと思いました。

そして、何よりも嬉しいのが、専用の紙フィルターが不要なこと。

丈夫なステンレスフィルターが内蔵されているので、飲みたいと思ったときに「あ、フィルターがない！」なんて心配とはもうお別れです。

そのうえ電源も不要なので、ベランダやピクニック、キャンプといったアウトドアシーンでも美味しいコーヒーが気軽に楽しめます。

朝晩ちょっと涼しくなってきたこの季節、テラスで読書をしながらコーヒーを入れる朝活なんて最高です。

ポンプ以外のパーツは食洗機に対応しているので、お手入れも手間いらず。

まだ使い始めたばかりですが、「クイック濃縮コーヒーメーカー」はもうすでに、生活に欠かせない相棒になってしまいました。

Photo: にしやまあやか

