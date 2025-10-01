ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

遠隔操作でスイッチオン！専用アプリでスケジュール管理もできる【スイッチボット】のスマートスイッチがAmazonに登場！

スクリーンショット 2025-08-28 112953


スイッチボットのスマートスイッチは、既存の家電やスイッチに取り付けるだけで、簡単にスマート化を実現する画期的な指ロボットである。手軽な設置と多彩な機能で、日々の生活をより便利で快適なものにする。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-28 113002


スマートスイッチは、3分程度で設置が完了する。本体背面のシールを剥がしてスイッチやボタンの横に貼り付けるだけで、配線工事や工具は一切不要である。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-28 113048


別売りのSwitchBotハブシリーズと併用すれば、スマートフォンから遠隔操作ができるようになる。帰宅前に照明を点けたり、エアコンの消し忘れを確認したりと、外出先からでも家電をコントロールでき、省エネや防犯対策にも役立つ。

スクリーンショット 2025-08-28 113058


壁のスイッチだけでなく、給湯器やコーヒーメーカー、炊飯器など、様々なボタンに適用できる。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-28 113107


「押す」「スイッチ」「カスタマイズ」の3つのモードがあり、あらゆるスイッチに対応する。これにより、家電のボタンや照明のON/OFFなど、様々な操作が可能だ。さらに、スケジュール機能を使えば、決まった時間にスイッチを自動でON/OFFできる。寒い冬に帰宅時間に合わせて給湯器のボタンを押すなど、生活リズムに合わせた自動化が可能となり、生活の質を高めてくれる。