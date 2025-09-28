“この袖丈”が安心！【ユニクロ】40・50代の二の腕隠しに♡「七分袖アイテム」

「二の腕をカバーしながらおしゃれを楽しみたい！」──そんなミドル世代にぴったりのアイテムを【ユニクロ】で発見。今回は、さり気なく二の腕カバーができそうな七分袖のブラウスとワンピースをピックアップ。きちんと感のあるデザインでオンにもオフにも使いやすく、秋の1軍として活躍しそう。今シーズンは安心感のある七分袖アイテムで、上品な着こなしを目指してみて。

とろみ素材が美しいドレープ感を演出

【ユニクロ】「レーヨンスキッパーブラウス/7分袖」\2,990（税込）

とろみのあるレーヨン素材がゆったりとした美しいシルエットを演出しながら、スキッパーカラーで顔まわりはスッキリ。七分袖で自然に二の腕をカバーできるブラウスは、ミドル世代のデイリーコーデに欠かせない存在になるかも。洗濯後もシワになりにくいため、お手入れが楽にできそうなのも嬉しいポイントです。フレッシュで好印象が狙えるホワイトのほか、ニュアンス感のあるダークグレーとオリーブの全3色を展開。

スポーティーなムードを醸すドロスト付きワンピ

【ユニクロ】「ナイロンワンピース/7分袖」\2,990（税込・セール価格）

ナイロン素材とウエストのドローストリングが、スポーティーなムードを醸し出すワンピース。ウエストをキュッと絞ることでシルエットが変化するため、マンネリ打破にも最適です。安心感のある七分袖で、さり気なく二の腕のカバーが叶いそう。1枚でシンプルに着たり、ジーンズとレイヤードしてカジュアルに仕上げたりと、幅広いスタイリングに挑戦できるはず。

