¡¡ÇÐÍ¥¡¦¿åÃ«Ë¡Ê£·£³¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢Ì¼¤Ç½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¡Ê£³£µ¡Ë¤¬Âè£±»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿åÃ«¤Ï¡Ö¼ñÎ¤¡¢Î¿µ±¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤³¤ì¤ÇµîÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿²æ¡¹¤Î¿©»ö²ñ¤¬¡¢°ì¿ÍÁý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡££²¿Í¤Ë´¶¼Õ¡ª¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ£²¿Í¤ÇÁ°¸þ¤¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È½ËÊ¡¡£¿åÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂÔË¾¤Î½éÂ¹¤À¡£
¡¡¿åÃ«¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¼ñÎ¤¤Î»Ò¶¡¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÀ¸¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ»ÒÌò»þÂå¤ËËÍ¤Î»Ò¶¡Ìò¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤êËÍ¤Î»Ò¶¡Ìò¤¬ËÍ¤Î»Ò¶¡¤Î»Ò¶¡¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¡ª´ñÀ×Åª¤Ê¤´±ï¤Ë¤â´¶¼Õ¡ª¿åÃ«Ë¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼ñÎ¤¤ÏÀè·î£²£¸Æü¤Ë¡Ö£Â£Å¡§£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡×¤Î£Ò£Ù£Ï£Ë£É¤³¤È»°»³Î¿µ±¡Ê£²£¶¡Ë¤È¤Î·ëº§¡õÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¡£»°»³¤Ïº£½Õ¡¢²áµî¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢°ì»þ¤Ï¼ñÎ¤¤È¤Î·ëº§¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿åÃ«¤µ¤ó¤ÈºÊ¤Î°ËÆ£Íö¤µ¤ó¤Ï¼ñÎ¤¤µ¤ó¤òÅ®°¦¡£°ìÉô¤Ç»°»³¤µ¤ó¤Î·ëº§¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¤Î¿åÃ«¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»°»³¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÎ¿µ±¡×¤È¿Æ¤·¤²¤Ë¸Æ¤Ó¡¢¿ÆÂ²¤È¤Î¿©»ö²ñ¤¬ºòÇ¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï°ìÉô¤ÎàÉÔ¶¨ÏÂ²»áÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ï°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤ë¡£
¡¡¼ñÎ¤¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ç¥Á¥¯¥ê¤È¤ä¤Ã¤¿¡££Ó£Î£Ó¤Ç¡ÖÀèÆü¡¢Ìµ»ö¤ËÂè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢·ëº§»ØÎØ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥ê¥ó¥°¤ò¤Ä¤±¤¿É×ºÊ¤Î¼ê¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Î°¦¤äå«¡¢Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»äÃ£¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¿¼Â¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤òÉ¬¤º¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£à»äÃ£¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¿¼Âá¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬°ÕÌ£¿¼¤À¡£
¡¡·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö°ìÉô¤Î¹Ô¤²á¤®¤¿ÊóÆ»¤ò¤±¤óÀ©¤¹¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡Ìµ»ö½Ð»º¤È¤Ê¤ê¡¢¼ñÎ¤¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£»°»³¤âºÊ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£