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水谷豊が小6だった娘に泣いて訴えられたこと 回答に「生々しい」の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 俳優の水谷豊が「しゃべくり007」に出演し長女・趣里との秘話を披露した
  • 趣里が小6の頃「ママには優しくて私には違う」と泣いて訴えたことがあるという
  • 「血がつながっているから大丈夫」と諭したが共演者からは「小6に言う言葉か」の声も
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