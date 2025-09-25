優れた音質で会議の質を高め、多人数でもクリアな音声を実現！ワイヤレススピーカーフォン
サンワサプライ株式会社は、6〜12名の大人数での会議に最適な高性能ワイヤレススピーカーフォン「MM-WLMSP2」を発売する。高性能な全指向性MEMSマイク6個と10W高出力スピーカーを搭載し、クリアな音声での双方向通信を実現します。安定したワイヤレス接続に加え、最大3台まで増設可能で、多様な会議環境に対応する。
■多人数の会議に最適な高性能マイクとスピーカーを搭載
6個のマイクで半径約5m/360°を集音＋10Wのスピーカーで相手の声を全体に届ける。
■会議の質を高める4つの機能搭載
「Full Duplex（双方向通信）」「エコーキャンセリング」「AIノイズリダクション」「ビームフォーミング機能」の4つの機能を搭載しており、会議の質を高める。
■レシーバーを挿すだけ！簡単に使える2.4GHz接続
Bluetoothのような複雑な設定が不要で、レシーバーを挿すだけでペアリングして簡単に使用できる。レシーバーに外付けアンテナがついているので、安定した接続で会議ができる。
■有線接続でも使える
電波干渉の影響が不安な場合、付属のUSBケーブルで、ノートパソコンに直接接続して使うこともできる。※USBケーブルで充電しながら使うことはできない。
■操作音が気にならないタッチセンサー採用
音量操作のボタンはタッチセンサー式なので、操作の音が相手に届く心配がない。音量調整、マイクミュート、スピーカーミュートの操作が可能だ。
■動作状況が一目で分かるLED付き
上面のLEDの色で、電源やマイクの状態を一目で確認できる。
■繰り返し使えるAC充電式
乾電池不要の充電式です。充電時間は約6時間、連続で約13.5時間通話ができる。充電残量が分かるLED付きで、急な電池切れの心配がありません。充電しながら使うこともできる。
■1つのレシーバーに3台まで接続可能
さらに広い会議室で使用したい場合、3台まで増設することができる。1つのレシーバーに接続できるので、音声の途切れや遅延が発生しにくい。
■6〜12名の大人数での会議に最適な高性能ワイヤレススピーカーフォン「MM-WLMSP2」
■6〜12名の大人数での会議に最適な高性能ワイヤレススピーカーフォン「MM-WLMSP2」
