ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¡×¡¡Áê¼ê´ÆÆÄ¤¬»î¹çÁ°¤ËÀä»¿¡Ä¸µ¥ä¥¯¥ë¥È½õ¤Ã¿Í¡Ö³Ú¤·¤ß¡×
»î¹çÁ°¤Ë¥í¥Ö¥í´ÆÆÄ¤¬¡ÈÂÐºö¡É¤ò¸ì¤ë
¡ÚMLB¡ÛD¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£»î¹çÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥È¡¼¥ê¡¦¥í¥Ö¥í´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤ÎÅêµå¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Å¨¤Ê¤¬¤é¤âÂçÃ«¤Î³èÌö¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤Î16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï5²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÂ®¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë101.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó163.7¥¥í¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡8·îËö¤Ë¤â¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥«¡¼¥É¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÂçÃ«¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ïº£µ¨½éÂÐ·è¤È¤Ê¤ë¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÏÆ±ÃÏ¶è¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤òÈ´¤¤¤Æ¸½ºß3°Ì¡£¥³¡¼¥Ó¥ó¡¦¥¥ã¥í¥ë³°Ìî¼ê¤ä¥±¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥ë¥ÆÆâÌî¼ê¤é¹¥ÂÇ¼Ô¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥í¥Ö¥í´ÆÆÄ¤ÏÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¡¢Èà¤ÏºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤Î1¿Í¤«¡¢ºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà¤ËÂÐ¤·¤Æ¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤ÏÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹äÂ®µå¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÈ÷¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊÑ²½µå¤ÏÊÑ²½ÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿µå¤ò¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÅê¤²¹þ¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡£Èà¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤ê¡¢¾¡¤Á¤Ë¤¯¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç½àÈ÷¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë