俳優・米倉涼子（50）が出演予定だったイベントを相次いで辞退していることがNEWSポストセブンの取材でわかった。9月25日、米倉は英国高級自動車ブランドを保有する「ジャガー・ランドローバー」の日本法人が主催するプレス発表会に出演予定だったが、イベント自体が取りやめに。広告会社関係者が語る。

【写真】「米倉さん側からの申し出により」関係者の不満も窺えるリリース 舞台で魅せた「美脚際立つ米倉涼子」

「この発表会では、同社の人気車種『ディフェンダー』の最新モデルの発表が予定されていて、米倉さんはそのアンバサダーに就任予定だったが、そちらを辞退することに伴って発表会の開催も中止になりました。

新車の発表会は企業側としても多くの金額を投資するイベントのうちのひとつ。開催1週間切ってのアンバサダー辞退は珍しく、何があったんだと騒ぎになっています」

米倉は直近の9月17日に行われたファッションイベントも緊急降板していた。ファッション誌編集者が語る。

「『BARNEYS NEW YORK』の銀座本店のリニューアルオープンを祝し、著名人を招いたフォトコールセレモニーが開催されました。

俳優の山田優、窪塚洋介、梅宮アンナ夫妻らが出演しましたが、実は米倉さんも出演予定でした。こちらの降板も開催直前で関係者に伝えられ、一部開催概要が変更になっています。関係者のあいだには"米倉涼子さんの体調の都合により"と伝えられました」

しかし、今回の「ジャガー・ランドローバー」のイベント辞退を知らせる関係者への通知には、「（事務所側からの）申し出により」とだけ書いてあり、降板理由に明確な言及がない。

止まったインスタグラムの更新……一体何が

実は現在、これまで頻繁に更新されていた米倉のInstagramも、8月17日の投稿を最後に約1ヶ月間、更新がないままだ。

近年の米倉は体調不良に悩まされていた。2019年に「低髄液圧症候群」を患っていることを公表。さらに2022年に「急性腰痛症及び仙腸関節障害による運動機能障害」により、ドクターストップがかかったことで、ブロードウェイミュージカル『CHICAGO』を降板している。

しかし、最近は快復傾向にあったようで、2024年6月『あさイチ』（NHK）の生放送に出演した際には「去年（2023年）、とても素晴らしい先生に出会って8月に手術をして、今年の5月くらいから急に元気になってきました」などと笑顔で語っていた。

実際、今年8月2、3日には自身の半世紀の軌跡を紡ぐスペシャルなステージ『RYOKO YONEKURA - DISFRUTA DISFRUTA -』を熱演し、ファンの不安を払拭したばかりだった。

そんな米倉に何が起きているのか──。芸能プロ関係者はこう心配そうに語る。

「関係者の間で囁かれているのは、米倉さんが最近、大きな騒動に関連して話題になった人と知人関係にあったと指摘されていることと関係しているのか──ということです。もちろん米倉さん自身になんらかの問題があるという話ではないのですが、すぐ話が大きくなるSNS社会だけにひょんなことから騒がれてしまって万が一にも企業側に迷惑をかけることのないよう、配慮してアンバサダーを辞退したのかもしれないという見立てが一部ではありました。

一方、過去には体調を崩して芸能活動を一時お休みしていたこともありましたし、ファッションイベントは『体調の都合』と伝えられたことから、今回も体を崩されているかもしれないと思うと心配ですね」

米倉の事務所にアンバサダー就任辞退の理由について問い合わせたが、「お答えはいたしかねます」とのことだった。一体何があったのだろうか。