レクサスが初公開した「“2ドア”スポーツコンセプト」に反響多数！ 超ロングノーズの「LEXUS Sport」米国登場で「LFA後継!?」の声も！ 謎多き「レクサスのスーパーカー」に寄せられた“熱視線”とは

いまだ明らかにされない「レクサス スポーツ コンセプト」の正体とは!?

2025年8月15日、レクサスはアメリカのカリフォルニア州ペプルビーチで開催されたイベントにおいて、新たな「LEXUS Sport Concept（レクサス スポーツ コンセプト）」を初公開しました。

公開された情報は限られていたことから、まだまだ謎も多いモデルですが、SNSなどには早くも多くの声が集まっています。

謎多きレクサスの「新スーパーカー」!?

【画像】超カッコいい！ これが謎多き「レクサスのスーパーカー」です！ 画像で見る（30枚以上）

スポーツ コンセプトについて、レクサスは「次世代スポーツカーのビジョンを示しています」と説明しています。

低く構えたスタンスにロングノーズ・ショートデッキを組み合わせた古典的なスポーツカーフォルムですが、ディテール処理は先進的なイメージもあり、独特のスタイリングを持っています。

ただし搭載されるパワートレインなどの情報はなく、エンジン車なのかハイブリッド車（HEV）なのか、あるいはEV（電気自動車）なのかについても明らかになっていません。

ただしレクサスは、2022年に同じペプルビーチでコンセプトカー「Lexus Electrified Sport Concept（エレクトリファイド スポーツ コンセプト）」を公開しており、これがヒントになるかもしれません。

しかも、エレクトリファイド スポーツ コンセプトの基本的なフォルムは、今回のスポーツ コンセプトと酷似したワイド＆ローでロングノーズのスタイルを持ちます。

ディテールなどの処理は大きく異なるものの、エレクトリファイド スポーツ コンセプトの延長線にあるといえば納得がいくものです。

なおエレクトリファイドスポーツは、その名の通りの“電動”モデルで、2021年12月に開催されたトヨタの「バッテリーEV戦略に関する説明会」において、レクサス部門のEVスポーツカーとして初披露されていました。

この“バッテリーEV戦略に関する説明会”では、トヨタ・レクサスあわせて10数台もの次期型モデルの姿を初公開していました。

ただしそのなかには、数年後にHEVやPHEVとして登場したものも含まれています。

したがって、エレクトリファイド スポーツ コンセプト（とスポーツ コンセプト）も、実際に市販化された時には必ずしも100％EVではない可能性もありそうです。

あるいは、HEV・PHEVとEVを併売するケースもあるかもしれません。

※ ※ ※

このようにまだ謎も多いレクサスのスポーツ コンセプトに対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは「LFAの後継では」「LFAみたいにフロントにV型10気筒エンジンを積んでいたらイイのに」など、かつてレクサスが発売していたスーパースポーツのLFAとの繋がりを指摘する声でした。

LFAの市販モデルは、2009年に世界公開されました。販売価格は3750万円。2010年から2012年までの間にわずか500台のみが限定生産されています。

その希少性は今なお健在で、国内外のオークションにおいて億単位の取引がたびたび話題となるほど。

もはや伝説ともいえるスーパースポーツカーの後継を望む声が多いのは、納得できるところでしょう。

2025年10月末には、東京で国内最大の自動車ショー「ジャパンモビリティショー2025」が開催されます。

会場でレクサス スポーツ コンセプトの全容があきらかにされるのか、期待は高まるばかりです。