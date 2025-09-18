新車107万円で1人乗り！ 全幅1.1mの“めちゃ細”「斬新コンパクトカー」登場！ ドアあり＆エアコン完備で快適すぎる！ 車検不要の新型「EQV-TREK」がスゴい！

ドアあり＆エアコン完備で快適すぎる！

ユナイテッド・ソリューション（広島市）は2025年9月17日、一人乗りマイクロEV「EQV-TREK」の販売を開始することを発表しました。

これまで同社は3人乗りEV「EQV-PICNIC」を販売しており、ファミリー層や複数人での移動ニーズに対応していましたが、近年、一人での移動や法人利用の増加に伴い、多様なニーズに応えるべく、ドアによるセキュリティ強化とエアコンの標準装備を実現したEQV-TREKを開発したと言います。

おひとり様向けの斬新コンパクトカー！

EQV-TREKのサイズは全長2310mm×全幅1100mm×全高1540mmと非常にコンパクト。狭い道や駐車場でのスムーズな移動・駐車が可能です。

一人乗りに特化することで、日々の買い物や通勤、近距離移動に最適なソリューションを提供します

最大積載量は90kg。個人での利用はもちろん、法人の営業活動や荷物の運搬など、ちょっとした移動に便利な乗り物となっており、ドアとエアコンが標準装備されることから雨や風、暑さ、寒さから乗員を守り、四季を通じて快適な移動ができます。

EQV-TREKは「ミニカー登録」のため車検や車庫証明は不要。維持費の低減を見込めるほか、普通自動車免許（AT限定可）で運転することができます。

家庭用100V電源での充電が可能で、6〜8時間で充電が完了。最高時速は55km／h、走行距離は、夏は110km、冬は80kmです（エアコンを使用しない場合）。

EQV-TREKの価格（消費税込）は107万8000円です。

排出ガスゼロの電動EVということもあり、環境負荷の低減に貢献することに加え、SDGsへの取り組みが企業価値を高める現代において、法人利用にも適した選択肢となるでしょう。